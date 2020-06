Untreue-Anklage im Bergbauverein beschäftigt Amtsgericht

Der Förderverein Bergbauhistorischer Stätten Ruhrrevier hat sich um die Bewahrung des Steinkohle-Erbes der Region vielfach verdient gemacht. Gerne spenden Stiftungen, Firmen und auch Privatleute für die akribische Arbeit der zahlreichen Ehrenamtlichen in den insgesamt 13 Arbeitskreisen. Jedoch zwischen der Sprockhöveler Abteilung und dem Vereinsvorstand knirschte es über längere Zeit, der Verbleib einer Spende des Energieversorgers AVU brachte jetzt den großen Knall und einen Termin vor dem Amtsgericht Hattingen.

Geld geht auf Geschäftskonto des Arbeitskreisleiters

2000 Euro hatte die AVU im Zuge ihres Wettbewerbs um die EN-Krone den Aktivitäten des Arbeitskreises Sprockhövel zugeschrieben, der Schatzmeister, der am Montag als Zeuge gehört wurde, hatte jedoch in der Abrechnung des Arbeitskreisleiters lediglich 1000 Euro davon in einer Barkasse verbucht gefunden. Der 50-jährige selbstständige Kaufmann hatte vor Gericht auch keine Mühe, diesen Umstand zu erklären: „Unser Arbeitskreis hat kein eigenes Konto, also hat die AVU das Preisgeld auf mein Geschäftskonto überwiesen.“ 1000 Euro davon habe er behalten, weil er vorher für den Arbeitskreis in Vorkasse getreten war. Das sei so Praxis in Sprockhövel, im Übrigen arbeiten die einzelnen Arbeitskreise des Fördervereins selbstständig.

Beachtliche Loseblattsammlung

Der Angeklagte war ohne Rechtsbeistand, dafür aber mit einer beachtlichen Loseblattsammlung bei Gericht erschienen – Quittungen, Belege, Aufstellungen, E-Mails und Excel-Dateien. Richter Johannes Kimmeskamp musste immer wieder nachfragen, um die eigenartig anmutende Verwaltung des Sprockhöveler Ablegers in Ansätzen verstehen zu können – und der Angeklagte fischte entsprechende Dokumente heraus; „Kraut und Rüben“, das war dann Kimmeskamps Zwischenurteil. Im Alltag sah es häufig so aus: Der Angeklagte nutzte nach eigener Aussage seine Firmenkontakte als Kaufmann, um günstiger an alles zu kommen, was etwa für die Instandsetzung und -haltung von Besucherbergwerken wie das am Scherenberg nötig war: Baumaterial, Schutzanzüge, Helme, Werkzeuge. 2018 hat der Angeklagte auf diese Weise einen Betrag von rund 4700 Euro für den Förderverein vorgestreckt.

Mails kommen nicht an oder lassen sich nicht öffnen

Schwierigkeiten ergaben sich dann bei der ordnungsgemäßen Abwicklung. Der Angeklagte stellte dem Förderverein gegenüber Forderungen oder nahm sich selbst das ausgelegte Geld aus der Barkasse. Der Schatzmeister fragte nach Belegen, so auch im Fall des AVU-Preisgeldes. Der Arbeitskreisleiter verschickte Aufstellungen, die nach Aussage des Schatzmeister entweder nie bei ihm ankamen oder wo sich Dateien nicht öffnen ließen.

Vorstand fordert Transparenz

Ultimativ forderte der Vereinsvorstand den Sprockhöveler auf, alle Ungereimtheiten, Lücken und Undurchschaubarkeiten aufzuklären. Als keine Reaktion kam, ging alles an die Staatsanwaltschaft. „Was fordert der Förderverein denn nun?“, wollte der Richter wissen. „Wir haben keine Geld-Forderungen an ihn“, sagte der Schatzmeister. „Wichtig ist für uns eine transparente Rechnungslegung.“

Richter: Im Sinne des Vereins gearbeitet

Sowohl für die Staatsanwaltschaft wie auch für Richter Kimmeskamp selbst war deutlich geworden, dass hier nicht strafbare Untreue, sondern vielmehr eine unordentliche Buchhaltung zum Konflikt geführt hat. „Insofern ist der Freispruch für Sie, der Sie überzeugend im Sinne des Vereins gearbeitet haben, berechtigt.“

Amt zum Ende 2019 niedergelegt

Der Arbeitskreisleiter hat im Zuge der Auseinandersetzungen mit dem Förderverein sein Amt zum Jahresende 2019 niedergelegt.

Sein Engagement für den Bergbau und seine Stätten in Sprockhövel setzt er seitdem ohne den Förderverein fort.