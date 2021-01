Wahrscheinlich keine Kita-Gebühren für Januar in Sprockhövel

Sprockhövel Stadtverwaltung berichtet, dass die Befreiung noch in den Ausschüssen diskutiert werden muss.

Möglicherweise müssen auch die Eltern von Kita-Kindern in Sprockhövel zumindest für den Januar 2021 keine Betreuungsgebühren bezahlen. Das Land NRW hat bereits zugesagt, die Hälfte der Kosten zu übernehmen. So war das auch beim ersten Lockdown. Doch liegt die Entscheidung für die andere Hälfte bei der Kommunalpolitik und wird ab Februar in den Fachausschüssen verhandelt.

Betreuungszahlen weiter rückläufig

Die kommunalen Spitzenverbände wie der Deutsche Städtetag und der Landkreistag haben sich aber bereits positioniert und für die Übernahme der hälftigen Kosten durch die Kommunen votiert.

Geschäftsbereichsleiterin Evelyn Müller von der Stadt Sprockhövel berichtet, in diesem Zusammenhang sei auch Sprockhövel aufgefordert worden, aktuelle Betreuungszahlen an den Krisenstab des Ennepe-Ruhr-Kreises in Schwelm zu melden. In der ersten Phase des Lockdown bis Weihnachten hatte die Auslastung der Notbetreuungsplätze noch sehr hoch bei 75 Prozent gelegen, sie war jedoch zu Anfang des Jahres auf 50 Prozent gesunken. Aktuell, so Müller, sei die Quote noch einmal auf durchschnittlich 35 Prozent zurückgegangen. "Da hat es sich eingependelt. Unter den 15 Kinderbetreuungseinrichtungen in Sprockhövel schwankt sie zwischen 16 und 75 Prozent", berichtet Müller.