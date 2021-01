Wie der Sprockhöveler Delegierte den CDU-Parteitag erlebte

Sprockhövel Unter den 1001 Delegierten des CDU-Bundesparteitags war auch der Sprockhöveler Udo Andre Schäfer. Eine völlig neue Erfahrung für ihn

Udo Andre Schäfer ist in Sprockhövel seit vielen Jahrzehnten in der CDU aktiv. Für den Kreisverband Ennepe-Ruhr ist er als Delegierter auf zahlreichen Parteitagen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene gewesen. Doch die Großveranstaltung im Digitalformat war eine völlig neue Erfahrung für den 74-Jährigen.

Zum Parteitag ins private Büro

Diesmal musste er für den so besonders wichtigen Parteitag, auf dem drei Kandidaten für den CDU-Chefposten kandidierten, nirgendwo hinfahren. Udo Andre Schäfer, der in der Öffentlichkeit stets auf akkurates Auftreten wert legt, hat sich für den Freitag und den Samstag lediglich in sein privates Büro zurückgezogen - wie die drei anderen Delegierten des Kreisverbandes, Ulrike Borowski (Breckerfeld), Ralf Brauksiepe (Hattingen) und Oliver Flüshöh (Schwelm), sowie 997 weitere CDU-Leute bundesweit wahrscheinlich auch.

Codes quasi als Eintrittskarte

Parteitag unter Corona-Bedingungen: "Die Unterlagen habe ich geschickt bekommen, dazu einen Zugangscode quasi als Eintrittskarte, zusätzlich noch einen Extra-Code, der mich für die Wahlen legitimiert hat", berichtet Schäfer. Derart gerüstet nahm er am Freitagabend um 18 Uhr Platz vor dem heimischen Rechner. Videokonferenzen sind dem 74-jährigen Unternehmer nicht neu, rein technisch lief alles am Freitag und Samstag glatt. Live wurden die Reden der Kandidaten übertragen, auch die Moderationen und die Parteitagsregie von Generalsekretär Paul Ziemiak.

Defizite bei der Atmosphäre

Udo Andre Schäfer stellte als erfahrener Parteitagsdelegierter jedoch fest: Die typische Atmosphäre wollte sich in der Distanziertheit des digitalen Formats nicht recht einstellen. "Man spürt normalerweise im vollen Saal die Stimmungen, Reaktionen auf Bewerbungsreden, da entsteht oft eine Dynamik, die die Favoritenrollen völlig umdrehen können." Bei den CDU-Wählern hatte Friedrich Merz vor dem Parteitag noch vor Armin Laschet und Norbert Röttgen gelegen. "Aber er Merz hat, wie schon zuletzt bei seiner Kandidatur gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, eine wenig inspirierte Rede gehalten, die hat wohl längst nicht bei allen Delegierten gezogen", findet Schäfer. Laschet dagegen wuchs auf dem Parteitag mit seinem Redebeitrag über sich selbst hinaus, urteilt der Sprockhöveler CDU-Mann. Insofern habe es ihn nicht gewundert, dass Laschet in der Stichwahl gegen den Sauerländer die Nase deutlich vorne hatte.

Schäfer favorisiert Präsenzparteitage

Sicherlich sei das alles sehr spannend gewesen, denn bei diesem Parteitag habe die CDU die Weichen für die nächsten Jahre gestellt, betont Udo Andre Schäfer. Nicht nur für die Partei, sondern vielleicht auch für Deutschland. Aber für die Zukunft wünscht sich der Unionsmann doch wieder die reale Begegnung in Präsenzparteitagen, so sehr er die Entscheidung für die Distanz wegen der unkalkulierbaren gesundheitlichen Risiken für alle Beteiligten begrüßt.

Urteil über den Wahlausgang

Ist der Parteitag denn in seinem Sinne verlaufen? Da weicht Udo Andre Schäfer aus. "Es war eine geheime Wahl, und so soll auch meine Stimme geheim bleiben." Aber der Parteitag habe drei gute Kandidaten erlebt, "und mit Armin Laschet an der Spitze kann die CDU gut leben."

Mitglied im LWL-Parlament

Udo Andre Schäfer war in der letzten Ratsperiode Ratsmitglied der CDU und stellvertretender Bürgermeister von Sprockhövel.

Im neu gewählten Stadtrat ist der 74-Jährige nicht mehr Mitglied. Politisch aktiv bleibt er, da er ins Parlament des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe gewählt wurde, das in Münster tagt.