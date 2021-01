100. Geburtstag in Sundern

Sundern Am heutigen Samstag, 23. Januar, gibt es einen 100-Jährigen in der Stadt Sundern.

Sundern. Das 100. Lebensjahr vollendet am heutigen Samstag, 23. Januar, Heinz Schlotterhose. Der gebürtig aus Neustadt im Kreis Worbis (Thüringen) stammende Jubilar kam nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 ins Sauerland. Dort heiratete er in Berge seine Brieffreundin, die ihm während der schweren Jahre in der Gefangenschaft geschrieben hatte. Später nahm Heinz Schlotterhose eine Stelle bei der Firma Severin in Sundern an und ging dann Ende der 70er Jahre in Frührente. Zum heutigen Ehrentag gratulieren Sohn und Tochter mit Partnern, vier Enkel- und drei Ur-Enkelkinder. Nach wie vor ist Heinz Schlotterhose an Nachrichten aus der Sauerländer Heimat und der weiten Welt interessiert, die ihm seit einiger Zeit seine Tochter aus der WR täglich vorliest. Schon seit 70 Jahren bezieht der Jubilar die Lokalzeitung, die sich den besten Glückwünschen von Freunden, Nachbarn und Bekannten anschließt.