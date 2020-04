35 Personen in Sundern genesen

Sundern. Während sich in Sundern die Zahl der Genesenen weiter erhöht, gibt es aber auch ein Todesopfer: Ein Senior ist an den Folgen von Corona gestorben.

Ein älterer Mann aus der Stadt Sundern ist an den Folgen des Corona-Virus gestorben., teilt der SAE am heutigen Morgen mit. Nach Auskunft des HSK litt der Mann an chronischen Vorerkrankungen. Somit gibt es im Hochsauerlandkreis bislang drei registrierte Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Corona-Virus.

Daten aus China

Senioren, also Menschen ab 60 Jahren, mit Vorerkrankungen sind besonders gefährdet, wenn sie sich mit dem neuen Corona-Virus infizieren. Nach den letzten Auswertungen der Daten aus China wird deutlich, wieviel ernster die Erkrankung für Ältere sein kann. So lag die Sterberate bei den 70- bis 79-Jährigen bei 8,0 Prozent und bei den Über-80-Jährigen bei 14,8 Prozent. Zum Vergleich: In der Gruppe der Kinder bis neun Jahre gab es keine Todesfälle. Um sich und andere vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Corona-Virus zu schützen, sollten gerade die ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu Hause bleiben und ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren .

20 infizierte Personen in Sundern

Im Stadtgebiet von Sundern gibt es (Stand: 6. April 2020) aktuell 20 infizierte Personen. 35 Personen sind bereits wieder genesen. Diese Zahlen werden täglich vom Krisenstab des Hochsauerlandkreises an den SAE der Stadt Sundern übermittelt.