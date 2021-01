Als in Sundern noch Magenbitter gebrannt wurde

Sundern Der Sunderner Heimatbund hat die 28. Ausgabe an die Mitglieder gebracht. Eines der Hauptthemen ist die alte Kornbrennerei.

Sundern. Mit einem interessanten Gebäude der Sunderner Innenstadt beschäftigen sich die Heimatblätter des Sunderner Heimatbundes in ihrer 28. Ausgabe. Zum Jahreswechsel ist das Heft, coronabedingt zwar mit etwas Verspätung, ausgeliefert worden, aber nun verfügbar. Vor 30 Jahren wurde die alte Kornbrennerei, die etwas versteckt an der Röhr liegt, wiederentdeckt und aus ihrem Dornröschenschlaf geholt: „1990 gab es erste Bestrebungen des damaligen Bürgermeisters Franz Josef Tigges, ein Heimatmuseum in Sundern zu gründen“, berichtet Herbert Müller, der heutige Vorsitzende des Museumsverein „Alte Kornbrennerei“, über die Anfänge.

Als Wehrturm genutzt

Viel ist nicht über das Gebäude bekannt: Erstmals wird es 1632 erwähnt. Es soll als Schutzort der Sunderner Bürger, die keine Stadtmauer hatten, gedient haben. Beleg dafür sind die Schießscharten, die sich zur Stadt abgewandten Seite, also zur Röhr hin befinden. Der Wehrtum wird damals als Schenkung an den Stadtkommandanten Kapitän Leutnant Ludwig van der Kleinen-Sorgen erwähnt: „Der wird Bürgermeister von Sundern und heiratet eine Bürgerliche“, weiß Herbert Müller. Ab da nannte er sich Ludwig Kleinsorge. Später ist das Gebäude mit der Nutzung als Kornbrennerei überliefert. 1909 wird der heutige Schornstein errichtet, ebenso ein neues Kesselhaus. Bis Ende der 60er Jahre ist der Gasthof Kleinsorge mit Kegelbahn und Brennerei eine feste Institution in Sundern, dort gibt es auch die im Sauerland berühmte LUKI-Limonade.

Abriss in den 70er Jahren

Anfang der 70er Jahre werden Fachwerkgasthof und Kegelbahn abgerissen, dort entsteht das heutige Wohn- und Geschäftshaus (früher mit Schlecker), heute Domizil eines Hörgeräte-Anbieters, eines Fitness-Studios und eines Telekommunikationsladens sowie verschiedener Praxen.

Erhalten blieben hinter dem Haus der alte Stall und die Kornbrennerei, die unter Denkmalschutz steht. Zwischen 1990 und 2002 kümmerte sich Michael Senger, damals Stadtarchivar im Rathaus, um den Sammlungsaufbau, ein Konzept für das angedacht Museum und die Gebäudeherrichtung. Ab 2002 bemühte sich der neue Vorstand um die Öffnung für das Publikum: „Heute zeigt es über insgesamt sechs Räume auf verschiedenen Etagen die Industrie- und Handwerksgeschichte von Sundern“, sagt Herbert Müller. Dabei kommt auch die Bergbau-Geschichte der Stadt Sundern nicht zu kurz: Am Wehrturm gibt es eine Lore mit Mineralien aus dem Stollen Gehren (südlich von Endorfer Hütte), eine Bergmannsausrüstung und ein Modellbergwerk.

Alles „Made in Sundern“

Die Sammlung zeigt viele Dinge „Made in Sundern“, so Produkte von Maybaum, SKS, Severin, SUS oder Brumberg. Von letzterem Metallwerk stammt eine Feldflasche, die in Verdun auf dem Schlachtfeld gefunden wurde und später Sundern wieder erreichte. Aber auch zu sehen ist, was in dem alten Gebäude gebrannt wurde: Korn, Magenbitter, Likör, Whiskey, und eben LUKI wurde hier hergestellt. Ebenso sind eine alte Schusterwerkstatt und ein vorsintflutlicher Zahnarzt-Stuhl zu besichtigen, und natürlich ein Modell der Röhrtalbahn.

Wenn nicht Corona herrscht, ist die Kornbrennerei donnerstags von 10 bis 12 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Herbert Müller und der übrige Vorstand informieren gerne. Und das kostenlos.

Weitere Themen im Heft

Weitere Themen im 28. Heft der Heimatblätter sind das Ende des Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren in den verschiedenen Ortsteilen, aber auch Histörchen um das erste Automobil in Sundern, das der Besitzer der Papierfabrik Scheffer-Hoppenhöfer, besaß. Spannend liest sich die Geschichte einer sonntäglichen Notgrabung in Illingheim.