B-Trakt der Sauerland-Klinik Hachen wird 30 Jahre alt

Einen Glückstag hat die Sauerland-Klinik an der Hachener Siepenstraße heute vor 30 Jahren erlebt. Damals wurde der neue Erweiterungsbau der MS-Spezialklinik eingeweiht. Drei Jahrzehnte später ist der heutige B-Trakt der Mittelpunkt der Klinik, so der Verwaltungsdirektor André Kampmann.

Begonnen hatte alles vor 35 Jahren: „Damals kam der NRW-Gesundheitsminister Hermann Heinemann zu Besuch ins Alte Testament zu unserem SPD-Wandertag“, erinnert sich Willi Vogt aus Altenhellefeld, der damals maßgeblich an dem Programm beteiligt war. In Hachen gab es dann einen Zwischenstopp. Ein Hachener Sozialdemokrat begrüßt den Minister vor der Sauerland-Klinik, der damalige Stadtverbandsvorsitzende Klaus Plümper. Während eines Rundgangs stellen Mitglieder des Klinik-Kuratoriums um Herbert Wienand und den ärztlichen Leiter Dr. Eberhard Jügelt dem Minister die dringend notwendigen Erweiterungspläne vor.

Hachen ist eine Rettungsinsel für ungezählte Kranke

In Hachen hofft im Vorfeld des Besuchs Kampmanns Vorgänger Harry Buchstein auf „ein wohlwollendes Sätzchen“ zum Erweiterungsbau, einem Wunsch aus den 70er Jahren. Benötigt wurden dazu 20 Millionen für den Neubau und 20 Millionen für den Umbau des Alttraktes, den Anschluss der beiden Gebäude sowie die neue Zufahrt und den neuen Eingangsbereich. Fazit nach 60 Minuten Besuch: Der Minister sah die Notwendigkeit, konnte aber keine Zusagen zu Landeszuschüssen machen. Dass er wenig später schon den Arnsberger Regierungspräsidenten Grünschläger in der „Hölle“ in Linnepe traf, wertete man an der Siepenstraße als gutes Zeichen.

Im März 1986 gab es dann die Zusage von 9,5 Millionen D-Mark für die Sauerland-Klinik, am Ende waren es sogar 12,5 Millionen. Baubeginn des in östlicher Richtung vom Hauptbau abzweigenden Traktes war dann am 22. Juni 1987, die feierliche Einweihung folgte am 8. Juni 1990. Staatssekretär Dr. Bodenbender war für die Landesregierung dabei: „Hachen ist eine Rettungsinsel für ungezählte Kranke.“

Die heutige Klinik-Leitung um Andrè Kampmann und den medizinischen Direktor Dr. Markus Heibel sieht den B-Trakt als enorm wichtig für die Entwicklung der Klinik: „Dort ist die Hälfte der Betten, dort sind zwei große Therapie-Einheiten untergebracht“, sagt Kampmann. Im Jahre 2012 wurde der B-Trakt dann um zwei Geschosse aufgestockt, 2013 eingeweiht: „Alles nicht mehr wegzudenken“, so das Fazit des Verwaltungschefs.