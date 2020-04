Corona: Hachener Experte gibt wichtige Ernährungstipps

Sundern. In diesen Zeiten ist es wichtig, dass das körpereigene Immunsystem gestärkt wird, so Hans-Jürgen Ricke, damit Corona-Viren weniger Chancen haben.

Täglich gibt es zigfache Empfehlungen, was wir persönlich tun können, um nicht an den hochinfektiösen Corona-Viren zu erkranken. Dazu ein Gespräch mit Hans-Jürgen Ricke, Ärztlich geprüfter Gesundheitsberater (GGB) aus Hachen.

Was kann man selbst tun, um sich in dieser Krisenzeit zu schützen?

Hans-Jürgen Ricke: Es gibt gibt Möglichkeiten, die körpereigene Abwehr zu stärken. Gegenüber Viren verfügen wir über keinerlei wirksame Medikamente. Die einzige Waffe dagegen ist das körpereigene Immunsystem.

Was können wir speziell für unsere Gesundheit tun?

Die durchaus notwendigen seuchenhygienischen Maßnahmen reichen allein nicht aus. Wir können unseren Körper mit Spaziergängen, Sport, Sonnenbädern sowie Kneipp´schen Maßnahmen und ausreichend Schlaf stärken. Besonders wichtig ist die Umstellung der Nahrungsaufnahme auf Vollwerternährung mit viel Frischkost (pflanzliche Rohkost). Denn rund 80 Prozent unseres Immunsystem macht unser Darm aus, genauer unsere Darmflora.

Gibt Tipps: Hans-Jürgen Ricke, Gesundheitsberater aus Hachen. Foto: Katrin Clemens / WP

Und wie kann man da genau die Situation verbessern, welche Frischkost empfehlen Sie?

Die Darmflora wiederum ist abhängig von dem, was wir essen. Da ist das Mittel der Wahl die vitalstoffreiche Vollwertkost.

Was versteht man darunter?

Eine möglichst naturnahe Ernährung, die unserer Spezies entspricht. Um das einmal ganz grob aufzuzeigen: Zu empfehlen sind täglich ein Frischkorngericht (frisch geschrotetes in Wasser eingeweichtes rohes Getreide mit Obst, Nüssen und Sahne), Vollkornbrote - verschiedene Sorten, Vollkornreis, Vollkornnudeln, Frischkost (rohes Gemüse und Obst, mindestens 50 Prozent der täglichen Nahrung), native (natürliche) Fette (Butter, Sahne, kaltgepresste Pflanzenöle).

Was sollte man meiden?

Aus Auszugsmehl hergestellte Produkte (Weiß- und Graubrot, weißer geschälter Reis, weiße Nudeln), alle Fabrikzuckerarten (auch alle Dicksäfte und Siruparten), Fabrikfette, dazu Säfte bei magen- und darmempfindlichen Menschen, da sie Unverträglichkeiten der Vollwertkost herbeiführen können. Ganz wichtig: kein Zuviel an denaturierten tierischen Eiweißen. Dass Rauchen und Alkohol der Gesundheit schaden, ist ja allgemein bekannt!

Was schädigt noch?

Was weiterhin immunsystemschädigend wirkt, sind Stress und Angst. Gerade die Massenmedien verbreiten große Angst durch permanente Horrormeldungen die Coronakrise betreffend. Und wieder x-Neuerkrankungen und schon wieder so viele neue Tote. Andere Epidemien in der Vergangenheit hatten teilweise noch viel mehr Krankheitsfälle und Verstorbene. Nur wurde darüber nicht mehrfach täglich in solchem Ausmaß berichtet. Permanente Ängste schädigen das körpereigene Abwehrsystem.