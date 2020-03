Coronavirus: Diagnostik-Zelt an Sunderner Praxis

Der Sunderner Arzt Hermann-Josef Müller setzt in Sundern in eigener Initiative auf ein dezentrales System für die Corona-Diagnostik. Der 63-jährige Allgemeinmediziner hat hinter seiner Praxis in der Hauptstraße ein Zelt aufgebaut, um die einen Abstrich benötigenden Patienten von den normalen Besuchern zu trennen.

Eigener Weg

Der Arzt geht gerne eigene Wege und ist oft mit behördlichem Vorgehen nicht einverstanden. „Diagnostik muss dezentral sein“, sagt er, „die Therapie hingegen zentralisiert“. Über eine Stichstraße können Patienten nun das Diagnostikzelt erreichen. Dort hat Hermann-Josef Müller seit Montag bereits 100 Abstriche genommen. Nein, nehmen lassen. Die Mitarbeiter der Praxis geben geschützt hinter einer Plexiglasscheibe die Abstrichutensilien heraus, erklären und beobachten das Verfahren und lassen die Patienten alleine den Abstrich machen. Bei Patienten, die aus gesundheitlichen Gründen ihr Auto nicht verlassen können, geht Dr. Hermann-Josef Müller persönlich im Schutzanzug und mit Maske heraus.

Sundern Immer erst die Hotline anrufen Dr. Müller will Abstriche für Personen, die aus Risikogebieten („China-Italien-etc.) und Skiurlaub kommen, die Fieber-Husten -ein starkes Krankheitsgefühl - haben, die Kontakt mit infizierten Personen hatten die Corona-Virus positiv getestet sind und die selbst den dringenden Verdacht haben, an Corona-Virus erkrankt zu sein. Patienten, so sagt er, sollten nicht direkt in die Arztpraxis kommen, sondern die Corona-Hotline für die Arztpraxis Müller in Sundern (0160/6952100), die Hotline des Klinikums Arnsberg (02931/870-323007) oder das Kreisgesundheitsamt (0291-942202) anrufen. Es gilt die Maßregel: Abstandhalten von zwei Metern zu anderen Personen, kein Besuch von Alten und Kranken

Die Abstriche werden direkt in Sicherheitstüten und -boxen verpackt und mit einem speziellen Kurierdienst zu einer Laborgemeinschaft nach Arnsberg gefahren. Zunächst dauerte es zwei bis drei Tage, bis die Ergebnisse zurückkommen. „Es geht jetzt aber auch schneller“, sagt Müller. Direkt informiert er die Patienten und schickt sie in Quarantäne, was nachher auch noch amtlich von der Kreisgesundheitsbehörde als Anweisung zu den Infizierten kommt. „So schließe ich die Kette so schnell wie möglich ab!“, sagt er.

Unterstützung fehlt

Gerne würde er für die Diagnostikmaßnahmen auch mit geschultem Personal vom Deutschen Roten Kreuz oder anderen Sanitätsdiensten arbeiten. Das aber ist derzeit im Kreis nicht geplant wie auch HSK-Sprecher Martin Reuther auf Nachfrage betont. Das sehe die Landesplanung derzeit nicht vor. Aus Müllers Sicht würde aber genau das Sinn machen, um die Diagnostiken personell zu entlasten.

In seiner Praxis, in die keine wissend oder vermutet Infizierten kommen sollen, schützt er sein Personal ebenfalls durch Plexiglasscheiben mit Gegensprechanlage und minimalem Schlitz zur Ausgabe von Medikamentenverschreibungen. „So etwas würde ich mir auch für das Personal an Kassen in Lebensmittelläden wünschen“, sagt Hermann-Josef Müller.

„Zu spät reagiert“

Der Sunderner Mediziner erhebt grundsätzlich Vorwürfe an die Behörden, die aus seiner Sicht auf allen Ebenen die Verbreitung des Coronavirus unterschätzt und Maßnahmen verschlafen hätten. Insbesondere, dass die Karnevalsveranstaltungen im Lande nicht abgesagt worden seien, kritisiert Hermann-Josef Müller scharf. In Kooperation mit den Hilfsorganisationen „Rotes Kreuz“, Malteser, DLRG, Bundeswehr, Technisches-Hilfswerk und hätten die Städte und Gesundheitsämter schon früh Stationen aufbauen können, meint Hermann-Josef Müller. „An vielen Stellen, mit Personal welches sich mit dem Handling von Schutzkleidung auskennt“, sagt er, „tausende von Mitarbeitern im Gesundheitsministerien-Krankenkassen-Gesundheitsämtern-Kassenärztlichen -Vereinigungen -Ärztekammern könnten nach Kurzeinweisungen Fieber messen und Abstriche abnehmen und versenden“.