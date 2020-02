Die Flotte Kugel Sundern rollt unaufhaltsam

Sundern. In der großen Prunksitzung in der rappelvollen Schützenhalle wurde ausgelassen der Narretei gefrönt. Wieder einmal mit einem Spitzenprogramm.

Der Theatersaal der Schützenhalle Sundern war am Samstag wieder einmal bis in die hintersten Reihen gefüllt.

Die große Prunksitzung der Flotten Kugel Sundern (FKS) wollten sich die wahren Karnevalsfreunde aus Sundern und Umgebung nicht entgehen lassen.

Unter dem Motto der Session „Jeck together – together Jeck“ führten Präsident Bernd Zöllner und Schriftführerin Maralen Gispert in bekannt guter Routine durch ein buntes Unterhaltungsprogramm. Rund drei Stunden wurden die vielfach verkleideten Närrinnen und Narren in Sundern bestens unterhalten.

Stürmisch gefeiert wird das Kinderprinzenpaar Lia Miederhoff und Ben Kleinau

Die Solomariechen der FKS begeisterten als Trio mit je einzeln gezeigten Höchstleistungen in ihrem gemeinsamen Gardetanz. Foto: Frank Albrecht

Zahlreiche Gäste aus der Sunderner Lokalpolitik, unter ihnen Ortsvorsteher Hans-Jürgen Schauerte, der stellvertretende Bürgermeister Georg Te Pass sowie die ehemaligen Bürgermeister Detlev Lins und Friedhelm Wolf waren gleich mit dem Einmarsch des Elferrats voll bei der Sache.

Der Gardetanz der Aktiven aus der FKS versetzte schnell auch die letzten Reihen der Schützenhalle in Stimmung.

Nach noch mehr sportlichen Darbietungen mit dem Showtanz der Jugendgarde sowie dem Paartanz sorgte Hausmeister Bolle für ein paar vergnügliche Minuten in der Bütt.

Stürmisch gefeiert wurde der närrische Nachwuchs in Sundern, das Kinderprinzenpaar Lia Miederhoff und Ben Kleinau, das mit der Juniorengarde auf die Bühne geleitet wurde.

Werner Flügge liefert aus der Bütt Lebensweisheiten aus erster Hand

Akrobatische Höchstleistungen gehörten auf der Prunksitzung der FKS zum Show-Programm der Prinzengarde Rönkhausen. Foto: Frank Albrecht

Lebensweisheiten aus erster Hand wusste in der Bütt schließlich Werner Flügge zu verkünden.

Dabei erheiterte seine Idee, Särge künftig auch bei IKEA zu verkaufen, genauso wie seine ganz speziellen Glücks-Auffassungen.

Stufenweise in Jahrzehnten schilderte er die verschiedenen Glücksmomente im Leben der Menschen, die mit 90 Jahren – so Flügge – darin beständen, noch selbstständig aus der Schnabeltasse trinken zu können.

Die Lacher aus dem Saal hatte er auch mit der Beschreibung des Seniorenkontos bei der Sparkasse auf seiner Seite:

Ein einstelliger Pincode, der aber zehn Versuche zulasse, sei genau das Richtige.

Der neue Ehrensenator Dieter Gerke wird mit Klatschmarsch begrüßt

Der Ehrensenatorin des Vorjahres, Helga Wortmann vom Karnevalsverein Langscheid, kam dann die Aufgabe zu, den neuen Ehrensenator vorzustellen. Mit Dieter Gerke kündigte sie dem Publikum der Prunksitzung einen engagierten Menschen aus Sundern an, der vor allem in der Ortsgruppe des DRK Sundern seine freie Zeit verbringe.

„Der Neue“ wurde mit Applaus und Klatschmarsch auf der Bühne empfangen und von FKS-Präsident Bernd Zöllner über seine neue Narrenkappe in Amt und Würden gehoben.

Für einige Minuten gehörte die Bühne nun den Solomariechen der FKS, die als unglaubliches Trio zu Ehren des neuen Ehrensenators tanzten und vom Publikum mit stehendem Applaus für ihre tänzerischen Leistungen gefeiert wurden.

Die Prinzengarde Rönkhausen glänzt mit einem furiosen Auftritt

Helga Wortmann, Bernd Zöllner und Maralen Gispert feiern den neuen Ehrensenator Dieter Gerke auf der Bühne der FKS. Foto: Frank Albrecht

Fahne schwenkend hatte als einer der Höhepunkte des Abends die Prinzengarde Rönkhausen ihren Einzug auf die Bühne. Die ganzen Kerle zeigten mit ihrer Tänzerin eine atemberaubende Tanzshow, die mit meterhohen Flugeinlagen wieder für staunende Blicke im Publikum sorgen konnte.

Nach viel Akrobatik und bester Körperbeherrschung war der Garde nicht nur der stürmische Applaus der Gäste sicher – auch eine Zugabe musste nach kurzer Verschnaufpause geleistet werden.

Kurz vor dem Finale der Show gab es mit Comedy-Frau „Hildegard Brömmelstrote“ noch jede Menge zu Lachen in Sundern.

Sie erzählte frei von ihrer Bekanntschaft zu Ortsvorsteher Hans-Jürgen Schauerte, die sie in einer misslichen Situation bei Lidl gemacht habe, und kam über das Thema „freilaufende Männer in Sundern“ schnell auf den Lokalpolitiker Rüdiger Laufmöller.

Beckenboden-Gymnastik oder Flöten-Zauber-BH: Rüdiger Laufmöller ist dabei

Büttenredner Werner Flügge hat das Publikum bei der Prunksitzung mit Weisheiten aus dem Leben schnell auf seiner Seite. Foto: Frank Albrecht

Sehr zum Spaß des Publikums ließ der sich nicht lange auf die Bühne bitten und machte jeden Spaß der Brömmelstrote mit.

Trotz ihrer leichten Schwierigkeiten mit der Aussprache des Deutschen – um von der Grammatik mal ganz zu schweigen – konnte sie sich bei ihrem Show-Partner bestens verständlich machen.

Ob zur gemeinsamen Beckenboden-Gymnastik auf der Bühne oder dem Flöten-Zauber-BH – Rüdiger Laufmöller spielte einfach mit.

Das Lied „Er gehört bald mir – und ich weiß, er trinkt gern Bier“ bereitete die Halle dann auf den Höhepunkt – die Vermählung mit Hochzeitsmarsch –gelungen vor.

Dann „Back tot he 90s“

Auf dem Höhepunkt ihrer Prunksitzung angekommen, begeisterte die Aktivengarde der FKS mit ihrem Showtanz „Back tot he 90s“ mit einer gelungen Choreografie und dazu passenden Hits der 1990er Jahre. Die Überleitung zum großen Finale aller Akteure auf der Bühne hätte kaum treffender erfolgen können.