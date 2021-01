Digitalisierung: Stadt Sundern liegt vor der großen Welle

Alle Schüler an allen Schulformen in Sundern haben nun ein digitales Endgerät.

Sundern. Die Stadt Sundern und ihre Schulen haben richtig Glück gehabt. Denn sie sind vor der großen Welle der digitalen Aufrüstung gerutscht. Das bestätigt Björn Allefeld, Leiter der Abteilung Bildung und Betreuung, unserer Zeitung in einem Gespräch: "Wir waren eine der wenigen Kommunen in NRW, die die Förderanträge rechtzeitig im Vorjahr gestellt haben", sagt er. Insgesamt gelang dies nur zehn Prozent der Schulen im Land. Das Fazit: "So kommen wir in der Pandemie und dem Home-Schooling schnell von der Stelle."

Die Schulverwaltung Sundern hat sich dabei eindeutig für Produkte von Apple entschieden: "Sie sind am besten zu administrieren", erklärt Allefeld diese Entscheidung. So habe man die Möglichkeit aus dem Rathaus heraus zuzugreifen, etwa um Apps oder Udates auf allen mobilen Geräten aufzuspielen. "Und noch ein Vorteil: Man weiß immer, wo sich das Gerät befindet", sagt Allefeld. Neben der IT-Abteilung der Stadtverwaltung hat auch der stellvertretende Direktor des Städtischen Gymnasiums, Dr. Christian Wahle, die Berechtigung solche Aufgaben zu erfüllen. "Wir arbeiten eng mit ihm zusammen. Das hat sich vor allem in der Phase, als das pädagogische Konzept erstellt werden musste, als vorteilhaft und richtig erwiesen", gibt es Lob aus dem Rathaus in Richtung Bildungshügel. Nicht unerwähnt möchte Björn Allefeld aber auch Katharina Springob von der Grundschule in Allendorf lassen: "Sie hat vor allem im Grundschulbereich für den reibungslosen Verlauf gesorgt."

Frühe Antragstellung wird belohnt

Da die Stadt Sundern so früh mit der Antragsstellung bei der Bezirksregierung war, kamen dann auch die Geräte ganz schnell, eben vor der großen Welle: "Und wir konnten die neuste Generation der 2020-Modelle erhalten. Wir haben also die neusten Gerät", sagt Allefeld.

Nun hat jeder Lehrer in Sundern ein Gerät erhalten: "Egal, ob er schon privat ein Gerät hatte. Jetzt hat er ein dienstliches." Die größere Zahl an Endgeräten ging an die Schüler, dazu musste die Stadt einen 10-prozentigen Eigenanteil zusteuern. "Von unserer Seite her gab es noch eine Schutzhülle und einen Display-Schutz dazu, um die Geräte auch im täglichen Gebrauch zu sichern", betont der Abteilungsleiter. Außerdem hat die Stadtverwaltung für die Klassenräume noch Powerbanks angeschafft: "Das soll helfen, dass der Unterricht nicht an einem leeren Akkus eines Schülers scheitern soll. So können immer alle arbeiten."

In den Schulen wurde eigenständig entschieden, wer einen Bedarf an Geräten hat: Dabei ging es in erster Linie um die Schüler, die daheim keine digitales Endgerät hatten. Die Schulen haben dann das I-Pad direkt an die Schüler ausgegeben: "Das Gerät gehört aber nicht dem Schüler, sondern der Stadt. Man kann es auch austauschen und einem anderen ausleihen", erklärt Allefeld. Die Schüler bzw. die Eltern mussten dazu eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben: "Und wir bitten um eine pflegliche Behandlung."

Effektives Prozedere

Die Nutzungen der I-Pads sind schon überall, vor allem aber in den weiterführenden Schulen gestartet. In den Grundschulen muss noch eine Einführung für die Lehrer erfolgen: "Da ist Allendorf die Ausnahme, man hilft aber den anderen Schulen", berichtet Allefeld.

Im Rückblick sieht Abteilungsleiter Björn Allefeld, dass das Prozedere effektiv war: Das Geld für die Anschaffung der Geräte kam vom Land NRW, die Stadt hat dann ausgeschrieben und anschließend nach Erhalt im November die Geräte und das zusätzlich angeschaffte Zubehör in den Schulen verteilt. Und nun geht es los.

