Nach dem Unfall in Stemel sichert die Feuerwehr den Einsatzort.

Verkehrsunfall Unfall auf der L 519 in Sundern-Stemel: Ein Schwerverletzter

Stemel. Bei einem Unfall auf der L 519 am Ortsausgang von Stemel wurde ein Pkw-Fahrer am späten Dienstagabend schwer verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall auf der L 519 in Sundern-Stemel: Ein Schwerverletzter

Gegen 22.35 Uhr am Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen: Auf der Landesstraße 519 – am Ortsausgang von Stemel in Fahrtrichtung Hachen – waren zwei Pkw zusammengestoßen. Aufgrund der ursprünglichen Meldung – „eingeklemmte Person“ – wurden neben dem Rettungsdienst und der Polizei die Einheiten der Feuerwehr aus Stemel, Hachen, Langscheid sowie ein weiteres Fahrzeug und der Einsatzleitwagen aus der Kernstadt alarmiert.

Polizistinnen reanimieren Unfallopfer

Ein Streifenwagen der Polizei erreichte zuerst die Einsatzstelle. In einem der am Unfall beteiligten Fahrzeuge fanden die beiden Beamtinnen eine leblose Person hinter dem Steuer vor. Da das Unfallopfer, ein 46-jähriger Arnsberger, im Fahrzeug eingeschlossen war, verschafften sich die Polizeibeamtinnen gewaltsam Zugang zum Fahrzeug – durch Einschlagen einer Seitenscheibe. Aufgrund eines Kreislaufstillstands beim Fahrzeuginsassen begannen die Beamtinnen umgehend mit der Reanimation. Durch weitere eintreffende Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurden beide prompt unterstützt. Nach einiger Zeit waren die Reanimationsmaßnahmen schließlich erfolgreich. Nach einer weiteren medizinischen Erstversorgung im Rettungswagen wurde die Person ins Krankenhaus eingeliefert.

Drei weitere männliche Personen aus dem zweiten am Unfall beteiligten Fahrzeug, das von einem 41 Jahre alten Sunderner gesteuert wurde, blieben glücklicherweise unverletzt. Von der Feuerwehr wurde neben der Unterstützung des Rettungsdienstes der Brandschutz sichergestellt, die Unfallstelle ausgeleuchtet und die komplette Einsatzstelle durch eine Vollsperrung der L519 abgesichert. Die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten dauerten bis Mitternacht. Die L 519 blieb zwischen Ortsausgang Stemel und dem Abzweig Lindhövel solange komplett gesperrt.

Beide Unfallfahrzeuge mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Die Feuerwehr der Stadt Sundern war mit sieben Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften vor Ort.

Derzeit prüft die Polizei, ob der Verkehrsunfall möglicherweise durch einen medizinischen Notfall verursacht wurde.