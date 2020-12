Einbruch in Stockum gescheitert

Sundern Die Alarmanlage eines Hauses in Stockum hat Einbrecher vertrieben.



Stockum. Die Alarmanlage eines Einfamilienhauses an der Straße "In der Esmecke" in Stockum vertrieb am Montag vermutlich einen Einbrecher. Zwischen 16.30 und 19.15 Uhr warf der Täter mit einem Stein die Scheibe einer Terrassentür des Hauses ein. Als er die Tür öffnete, löste die Alarmanlage aus. Ohne in das Haus zu gelangen, flüchtete der Täter vom Tatort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.