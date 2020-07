Endorf: Mitarbeiter bringen Brand im Betrieb unter Kontrolle

Endorf. Mitarbeiter eines Betriebes in Sundern-Endorf bringen einen Brand am Arbeitsplatz selbst unter Kontrolle.

In einem metallverarbeitenden Betrieb in Endorf kam es am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr zu einem Brand an einer Laseranlage. Mitarbeiter konnten den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig unter Kontrolle bringen. Die Einsatzkräfte aus Endorf mussten daher nur noch Nachlöscharbeiten vornehmen und die Werkhalle mit einem Hochleistungslüfter belüften. Verletzt wurde von den Mitarbeitern glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr musste nur noch Nachlöscharbeiten übernehmen. Foto: Feuerwehr Sundern

Die ebenfalls alarmierten Einheiten aus Stockum, Meinkenbracht und Westenfeld sowie die Drehleiter aus der Kernstadt mussten nicht mehr tätig werden und konnten so schnell wieder in die Standorte einrücken.