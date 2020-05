Enkhausener Schützen bieten Kombipaket „Eierbacken“ an

Nur nicht unterkriegen lassen vom Virus. Das ist die Botschaft der St.-Laurentius-Schützen in Enkhausen um Oberst Manfred Schmidt und sein Vorstandsteam. Und deshalb gibt es sogar ein zweitägiges Programm zum ausgefallenen Schützenfest, das ja am morgigen Pfingstsamstag im Lübke-Ort begonnen hätte.

Doch die Enkhausener Schützenbrüder haben schon direkt nach dem Beginn der Corona-Pandemie Mitte März reagiert: „Seit dem läuft unser Getränke-Service mit Internetshop“, erklärt Kassierer Björn Allefeld in der Schützenhalle beim Vorsortieren der Bestellungen. Das ist ein Erfolg: „20 bis 30 Bestellungen liefern wir seitdem jeweils ab Samstagmittag aus. Aber auch mal ganz aktuell noch am gleichen Tag der Bestellung“, meint Allefeld, und fügt augenzwinkernd hinzu: „Wenn der Durst besonders groß ist.“ Beliefert werden vor allem Schützenbrüder und -schwestern in Enkhausen, aber manchmal gehe auch eine Fuhre nach Hachen: „Die weiteste Lieferung mussten wir nach Stockum bringen. Da auch dort Enker Schützen arbeiten, war das kein Problem.





Extra-Angebote zu Pfingsten

Extra zum Schützenfest haben die Laurentius-Schützen das Angebot um einige Knaller bereichert: So brachte Oberst Manfred Schmidt schon am vergangenen Samstag die Bestellung eines „Seniorentisch“ an

den Mann: „Das sind drei Kisten Bier, eine Kiste Wasser, eine Flasche Obstler und sechs Portionen leckere Erbsensuppe aus der Fertigung von Andreas Brinkschulte“, erzählt Schmidt. Kurz vor Erreichen des Kunden liefern die Schützen noch schnell zwei Packungen „Pülleken“, eine neue Creation aus Grevenstein, beim Nachbarn aus.

Weitere Angebote an diesem Wochenende sind „Eierbacken“ - das sind drei Kisten Bier, eine Kiste Radler und einen Schnapsmix mit 20 Fläschen á 200 ml und 20 Eier. Der Clou: Die ersten zehn Besteller erhalten noch eine Original Berndes-Pfanne zum Eierbacken dazu. Weitere Spezialpakete zum Fest der Feste heißen „Dicke Sause“ oder „Vogelstange“, dazu gibt es noch deftige Erbensuppe mit Einlage auf der Bestellkarte.

Kranzniederlegung bleibt

Am Samstag erwarten die Gäste der ersten Enker Auto-Schützenparty hinter dem Pfarrheim Schlager und aktuelle Hits, im Preis von 15 Euro sind einige Getränke schon enthalten. Am Sonntagmorgen zelebriert dann Pastor Otto Dalkmann um 11 Uhr ein Schützenhochamt, im Anschluss legen die Schützen am Ehrenmal einen Kranz nieder. Dann geht es in die Schützenhalle, wo ab 12.30 Uhr ein „Schützenradio“ startet: „Wir haben Interviews mit dem Kaiserpaar Ursula und Gerhard Hafner und dem aktuellen Schützenkönig Stefan Schlecht geplant“, verrät Björn Allefeld. Dazu gibt es mehrere Musikeinspieler vom Musikverein Müschede und vom heimischen Tambourkorps Enkhausen: „So wollen wir Schützenfestlaune in die Enkhausener Wohnzimmer bringen“ , erzählt Björn Allefeld. Der Vorstand wünscht sich auch eine Beflaggung an den drei Festtagen.

Stefan Schlecht ist König von Enkhausen Stefan Schlecht ist König von Enkhausen Schützenfest Enkhausen 2019 Foto: Frank Albrecht

Aktuell in der Zeit des „Schützenradios“ liefern die Schützenbrüder in Enkhausen Getränke aus. Bestellbar ist das über den Onlineshop auf der Internetseite oder per Nachricht auf die Handynummer 0151/15561002.

Programm in Kürze

Samstag, 30. Mai: Autoschützenparty hinter dem Pfarrheim, 20 bis 23 Uhr, Tickets kann man sich sichern unter www.sbs-enkhausen.de;

Sonntag, 31. Mai: 11 Uhr Festhochamt, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal und anschließend „Schützenradio“ aus der Halle. Sendezeit: 12.30 bis 15.30 Uhr, dazu auf die Internet-Seit gehen und dort den Button „Schützenradio“ drücken.