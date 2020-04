Fleischerei Krengel in Sundern produziert sogar etwas mehr

Wenn den Fleischermeister Helmut Krengel etwas ärgert, dann muss es raus: „Nicht nur die Kassiererinnen in den Supermärkten und bei den Discountern sind Heldinnen, auch die Frauen hinter den Theken der Metzgereien und auch in den Bäckereien.“ Punkt.

Sundern Drei Mal Gold und zwei Mal Silber errungen Ein schöner Termin ist in der vergangenen Woche für Helmut Krengel und sein Team ausge­fallen: Der „Meisterstücke-Wettbewerb für Fleisch- und Wurstkultur“ in Meerbusch. Geprüft wurden fast 1000 Würste und andere Waren noch am 14. und 15. März in Essen. Das Ergebnis ist für Krengel erfolgreich: drei Mal Gold und zwei Mal Silber vergab die Jury nach Dörnholthausen. Gold gab es für die Leberwurst, den Kochschinken und für die Rindersalami, Silber erhielten die Fleischwurst und der Kartoffel-Eintopf im Glas.

Und Recht hat er, denn in einem Fleischereibetrieb sind natürlich die Hürden noch anders und höher als an der Kasse eines Supermarktes. „Wir müssen ja die Nahversorgung im Ort sichern, im Laden und auf den Wochenmärkten“, sagt Krengel. Alle machten einen Superjob: „Jeden Tag stehen sie an der Ladenfront und sind den Gefahren ausgesetzt, sich selbst zu infizieren.“ In seinen Laden lasse er maximal vier Kunden: Mehr geht einfach nicht“, berichtet Krengel unserer Zeitung beim Besuch. Vieles hat er in der sich verschärfenden Krise in den vergangenen Wochen selbst gebaut: „Zum Beispiel den Zerstäuber für die Handhygiene im Laden“, erklärt er. Und auch die Plexiglasabtrennungen sind Marke Eigenbau Krengel: „Durch Zufall hat mein Sohn noch in Neuenrade im Baumarkt einige Scheiben ergattert. Die haben wir dann für unseren Laden angepasst“, zeigt er die Absicherungen über der Theke.

Nur zwei Kunden

Hinter der Wursttheke stehen seine Ehefrau Petra und drei Verkäuferinnen: „Aber nicht nebeneinander: Bei uns kommen nur jeweils zwei Kunden an die Theke und werden von zwei Frauen bedient“, berichtet Helmut Krengel. Die anderen beiden bereiten Fleisch oder Wurst in anderen Räumen vor, da gibt es genug zu tun, etwa müsse die Wurst aufgeschnitten werden und später auch schon verpackt werden.

Im Laden sei vermehrt Kundschaft, die früher im Supermarkt gekauft habe: „Nun ist es ihnen dort aber zu eng, zu viele Leute. Deshalb kommen sie nun zu uns“, verbindet Krengel damit auch die Hoffnung, sie von der Qualität überzeugen zu können.

Außerdem habe in den vergangenen drei Wochen das Online-Geschäft im Laden enorm zugenommen: „Wir produzieren ja in der Metzgerei ganz normal weiter, zum Teil sogar etwas mehr“, sagt Krengel. Denn inzwischen habe so peu à per auch das Grillgeschäft wieder gestartet: „Da muss auch der Automat draußen gut bestückt werden“, spricht er den Wurstautomat neben dem Laden an, in dem man sich die Bratwurst ziehen kann.

Zugenommen hat vor allem der Online-Handel: „Wir werden da nicht selbst tätig, das ginge zeitlich nicht. Wir sind mit den Plattformen von Hofladen Sauerland und Flobee von Marcel Kaiser verlinkt.“

Aber man merke, dass die Kunden umdenken und sehr viel mehr online-Bestellungen abgeben. „Wir machen das nicht selbst, aber in Einzelfällen liefern wir auch im nahen Umfeld und in begründeten Fällen aus.“ Ansonsten wird die Ware vom Hofladen Sauerland und Flobee abgeholt und ausgeliefert bzw. in die eigenen Läden gebracht.

Ein Großteil der Ware werde von ihm auch zum Markt nach Neheim zweimal die Woche mitgenommen und direkt in den Hofladen gebracht: „Das spart Zeit und Fahrerei.“



Flyer zum Osterfest

Zum Osterfest hat Helmut Krengel ganz fix einen Flyer entworfen:

„Unsere Kapazitäten sind begrenzt“, schreibt er dort an die Kunden und bittet um telefonische Vorbestellungen zum Fest, damit er sich in der Produktion darauf einrichten kann. Denn unter den neuen Sicherheitsvorkehrungen dauert eben auch alles etwas länger.

So auch im Verkauf, wenn erst zwei Kunden eintreten, sich dann desinfizieren und erst dann zur Theke kommen und bestellen. „Und wenn es jüngere Leute sind, kann es schon mal etwas länger dauern, weil sie ja für die ältere Generation im Haus oder aus der Nachbarschaft mit einkaufen“, sagt Petra Krengel.

Für den Zahlverkehr hat sich Ehemann Helmut eine simple, aber sichere Methode einfallen lassen: Er hat Plastiksuppenschüsseln präpariert, an den farblich unterschiedlichen Griffen steht nun Kunde und Verkäuferin: „So reichen wir die Schale über die Theke, der Kunde wirft das Geld hinein und die Verkäuferin schüttet es dann in die Kasse, ohne mit dem Geld in Berührung zu kommen.“ Ohnehin desinfizieren sich die vier Damen hinter der Theke nach jedem Kunden die Hände.

Ärgerliche Minderheit

Ärgerlich findet Helmut Krengel aber einen Umstand: „90 Prozent der Kunden haben es begriffen und halten Abstand. Aber dann gibt es auch Zeitgenossen, die stürmen einfach an der Schlange, die draußen wartet, vorbei in den Laden.“ Da habe er schon ein paarmal richtig fuchsig werden müssen: „Das zeugt von wenig Sinn und Verstand.“ In dieser Krisenzeit müsse doch wohl jeder mitdenken.