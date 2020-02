Gegenwehr in Sunderns Rathaus schnell gebrochen

Sundern. Seine Gegenwehr war kurz, vielleicht die Übermacht der Narren zu groß: Ralph Brodle gab schnell den Schlüssel an die Narren ab.

Die Sunderner Narren haben jetzt die Macht: Der eine ist sie los – die anderen freuen sich darüber: Nach alter Tradition hat gestern zu Weiberfastnacht die KG „Flotte Kugel“ zusammen mit dem Elferrat Hövel sowie den Karnevalsfreunden aus Langscheid und Stemel die Macht in der Stadt eingenommen.

Bürgermeister Ralph Brodel musste sich im Theatersaal der Schützenhalle der närrischen Über-Macht

geschlagen geben und rückte bis Rosenmontag den Stadtschlüssel heraus. Das wurde von Hunderten anwesender Gäste kräftig gefeiert – zur Musik tobte der närrische Bär unweit des Rathauses bis in den Abend. Eine Abordnung der FKS unter Leitung von Präsident Bernd Zöllner hatte sich zusammen mit den Karnevalsvereinen Langscheid und Stemel sowie dem Elferrat Hövel fast pünktlich um 11.11 Uhr auf den Weg zum Rathaus gemacht, um dort in gewohnter Manier den Bürgermeister in die Schützenhalle zu entführen.

Schnell das Ziel erreicht

Und obwohl erst vermutet wurde, Ralph Brodel wolle die Närrinnen und Narren nicht ins Rathaus lassen, gab sich der Bürgermeister angesichts des Andrangs im Foyer geschlagen und folgte willig zum Akt der Schlüsselübergabe. Noch auf der Suche nach den neuen Schlüsselgeistern, die die Übergabe begleiten sollten, zeigte sich das Sunderner Kinderprinzenpaar motiviert, seine kurze Rede an die Närrinnen und Narren zu halten. Prinz Ben Kleinau und Prinzessin Lea Miederhoff trugen ihre Ansprache vor, in der Prinz Ben daran erinnerte, dass schon sein Großvater einmal Präsident der „Flotten Kugel“ gewesen sei. Prinzessin Leo hob derweil hervor, dass ihre Mutter schon vor 27 Jahren das Prinzessinnen-Kleid in das Amt eingeführt habe, das noch heute in der Halle getragen werden.

Schultoiletten werden angemahnt

Das Sunderner Kinderprinzenpaar griff im Beisein von Bürgermeister Brodel noch mal das Thema ihrer

Schlüsselübergabe Sundern Foto: Frank Albrecht / WP Sundern

Vorgänger, die Schultoiletten an der Johannesschule, auf. Leider sei trotz der Versprechen des Bürgermeisters bei der letzten Schlüsselübergabe noch immer alles beim Alten. „Wir hoffen jetzt auf die Toiletten auf dem Bildungshügel“, sagte die jungen Majestäten, zu dem sie nach den Sommerferien wechseln wollen. Ein Lob ließen beide aber für die Menschen in Sundern zurück. „Das ist es was uns hier gefällt, dass man in Sundern so gut zusammenhält“, sagte das Prinzenpaar und beschworen das Karnevalsmotto der Session „Jeck together – together jeck!“ Unter allen Initiativen machten die Beiden natürlich die „Flotte Kugel“ als der Star unter den Sunderner Vereinen aus wofür beide den Applaus im Saal ernteten.

Neue Schlüsselgeister

Inzwischen waren auch die neuen Schlüsselgeister, Edeltraut Volmari und Melanie Fricke, auf der Bühne eingetroffen und konnten den Koffer mit dem Schlüssel in Empfang nehmen. Ohne diesen zunächst an den Bürgermeister zu überreichen waren sie von Karnevalspräsident Bernd Zöllner von der Bühne geschickt worden und mussten noch einmal zurück gepfiffen werden. Dann war es aber endlich soweit und Bürgermeister Brodel gab das Symbol der Macht an die Gesellschaften weiter. Im Saal war die Stimmung schnell in Höchstform und so wurde ausgelassen und in tollen Kostümen bis in den Abend schön in Sundern gefeiert.