Hachen konkretisiert Ideen für Dorfgemeinschaftsplatz

Hachen Im Sunderner Ortsteil Hachen konkretisiert eine Arbeitsgruppe ihre Pläne für einen Dorfgemeinschaftsplatz.

Die Hachener Bevölkerung wünscht sich einen Dorfgemeinschaftsplatz: nach Vorgesprächen im Sommer sind mittlerweile die Überlegungen im Ort weitergegangen.

So hat eine Arbeitsgruppe innerhalb des Vereins „Burgdorf Hachen“ jetzt weitere konkretere Skizzen und Pläne entwickelt. Ziel sei es, so Julius Kuzniak und Daniel Bankstahl, Mitorganisatoren in der Arbeitsgruppe, dass auf dem Gelände des jetzigen Bolzplatzes unterhalb der Grundschule ein Dorfplatz für alle Generationen entsteht. Dieser soll nach den Vorstellungen der Arbeitsgruppe sowohl sportlichen als auch kulturellen Zwecken dienen.

Weitere Ideen und Anregungen gefragt

In den ersten Entwürfen konnten bereits viele konstruktive und kreative Ideen aufgenommen werden, so dass nach den gemeinsamen Vorstellungen dort ein naturnah gestaltetes Amphitheater mit Grillplatz und Bühne sowie ein kleiner Soccer- und Fitnesspark entstehen soll. Darüber hinaus wird in den Planungen angeregt, einen Obst- und Gemüsegarten mit entsprechenden Sitzgelegenheiten anzulegen. Das sportliche Angebot ließe sich durch Aufstellung von witterungsbeständigen Tischtennisplatten sowie durch den Bau einer Boulebahn abrunden.

In den Mittelpunkt der Anlage soll für die Hachener Kleinsten ein Sandspielplatz mit Miniaturburg errichtet werden. Von diesen Möglichkeiten und Angeboten kann auch die nahe gelegene Hachener Grundschule profitieren. Damit auch touristische Radler dort gut und gerne Rast machen können, hoffen die Planer, dass auch Ladestationen für E-Bikes und weitere Sitzgelegenheiten installiert werden.

Ideen und Anregungen einreichen

Um das Vorhaben 2021 auf den Weg zu bringen, werden im Januar 2021 weitere Gespräche von Mitgliedern des Vereins „Burgdorf Hachen“ mit dem Bürgermeister, der Ortsvorsteherin sowie der Stadtverwaltung geführt. Sobald die Corona-Situation es ermöglicht, sollen die Planungen im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt werden.

Gerne können und sollen bis dahin Ideen und Anregungen mitgeteilt werden: Karin Coerschulte (02935/4493) - Lisa Cordes (02935/968407); https://www.burgdorf-hachen.de/kontakt oder Julius Kuzniak (via Facebook Messenger).