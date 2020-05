Hachener St.-Michael-Schützen sagen Schützenfest ab

Der Vorstand der Schützenbruderschaft St. Michael Hachen sagt nach intensiven Beratungen das Schützenfest in diesem Jahr ab. „Auch wenn es keine behördlichen Beschränkungen gäbe, könnten wir uns eine Durchführung des Schützenfestes in diesem Jahr nicht vorstellen“, sagt Brudermeister Uwe Lemli zur Absage.

Schutz der Dorfgemeinschaft

Die Schützenbruderschaften seien in alter Zeit ursprünglich zum Schutz der Dorfgemeinschaften gegründet worden: „Dieser Tradition fühlen wir uns verpflichtet und wollen uns der Verantwortung gegenüber unseren Schützenbrüdern, und allen, die das Schützenfest gerne besucht hätten, stellen. Der Schutz eines jeden Einzelnen vor einer Infektion muss unser aller Ziel sein“, heißt in einem Schreiben. „Diejenigen, die zur Risikogruppe gehören, hätten nicht am Schützenfest teilnehmen können. Auch denjenigen Besuchern, die extra für das Schützenfest aus der Ferne nach Hachen gereist wären, wäre eine Teilnahme nur schwer möglich gewesen“, sagt Uwe Lemli. Keiner Gefahr wolle den Musikvereinen, dem Team des Festwirtes und allen Helfern aussetzen. „Aus diesem Grunde wird es erstmals seit 73 Jahren kein Schützenfest geben“, so Lemli weiter.

Emotionale Herausforderung

Die Coronakrise stelle die Schützenbruderschaft St. Michael Hachen vor enorme emotionale und ökonomische Herausforderungen. Dank geht an das Schützenkönigspaar Guido Sieber und Simone Cordes-Sieber, dem Jugendkönig Manuel Rappold sowie unserem Kinderschützenkönigspaar Lisa-Carina Severin und Moritz Brakel, die ein weiteres Jahr regieren.