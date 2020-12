Heiligabend-Gottesdienst im Röhrtalstadion Sundern

Sundern Genug Spielraum für Glauben und Gottesdienst an Heiligabend im Röhrtalstadion Sundern. 300 Besucher kommen zu drei Messen.

Hin und her war bis zum Schluss im Pastoralen Raum Sundern überlegt worden – dann viel der Entschluss für die Gottesdienste zu Heiligabend im Röhrtalstadion Sundern: Beim ersten Durchlauf nutzten zunächst rund 40 Christen das erste Angebot von Pfarrer Stefan Siebert und dem ganzen Pastoralteam, zunächst schien es mehr Ordner als Gottesdienstbesucher zu geben. Aber trotz des einsetzenden Regens ließen sich vor allem Familien mit ihren Kindern von der ungewöhnlichen Atmosphäre und den zuvor auch in den sozialen Medien noch einmal angeheizten Diskussionen nicht irritieren. Gemeindereferentin Monika Hake kann am Abend von insgesamt über 300 Besuchern im Stadion berichten.

Pylonen garantieren Abstand

Zahlreiche Trainingspylonen waren auf den Kunstrasen gestellt worden und gaben die Orte auf dem Fußballplatz des TuS Sundern vor, an denen man die Besucher mit viel Abstand positioniert hatte. Rund fünf Meter Platz war zwischen den Markierungen frei gelassen worden, keiner der Besucher des ersten Heilig-Abend-Gottesdienstes im Sunderner Fußballstadion sollte seinen Nachbarn zu nahe kommen. Mit Blick auf die Zuschauertribüne standen die Gäste des Pastoralen Raums Sundern, eine festliche Bühne war genau mittig davor aufgebaut worden. Von einem kleinen Technikzelt aus wurden Musikeinspielungen und die Übertragung der Feiern im Live-Stream gesteuert. Mit Glockengeläut aus den aufgestellten Boxen wurden die Besucher eingestimmt.

Drei Gottesdienste

Vor allem den vielen Familien mit kleinen Kindern kündigte Pfarrer Stefan Siebert dann eine ebenfalls besondere Weihnachtsgeschichte an, die auf einer großen LED-Wand im Stadion verfolgt werden konnte. Anstelle der Hygiene- und Sicherheitshinweise, die es für alle im Stadion beim Eintritt auf den Rasen dort zu lesen gab, wurden jetzt die Weihnachtsgeschichte als Erzählung mit Schattenspiel geboten. Die Anleihe aus der Propsteipfarrei St. Laurentius Arnsberg fesselte vor allem die Kinder, schließlich waren es auch Kindern auf der Leinwand, die ihre Beiträge zur Weihnachtsgeschichte boten. Pfarrer Siebert kündigte danach den Weihnachtsklassiker „Stille Nacht“ mit besonders lokaler Färbung an – zu hören gab es eine schöne Musikaufnahme vom ehemaligen „Postorchester Sundern“ vergangener Jahre.

30 Minuten Weihnachtsfeier

Mit einem Liederbuch für die Heiligabendfeier zuhause und einer Kerze, die alle mit dem Eintritt zum Stadion als Zählkontrolle für den Einlass bekommen hatte, durften sich die Besucher nach rund 30 Minuten gemeinsamer Weihnachtsfeier wieder auf den Weg ins Trockene machen, aufgerufen, die Kerzen an andere Menschen weiter zu verschenken. Noch zwei Mal feierten die Christen aus Sundern und Umgebung ihren Heilig Abend-Gottesdienst im Stadion, der dann auch von den Gemeindereferentinnen Barbara Fisch und Monika Hake zelebriert wurde. Zwischenzeitlich wurde den Mitwirkenden und ihren Helfern auch für den Mut und die Umsetzung des Gottesdienstes applaudiert.

"Andere Meinungen respektieren"

„Es war gut, dass wir dieses Angebot allen Menschen gemacht haben, die es wollen und vielleicht auch brauchten“, sagte Gemeindereferentin Barbara Fisch nach der gemeinsamen Feier. Auch ihr sei dabei aber wichtig, alle Meinungen zum Thema Gottesdienst zu respektieren. „Wir wollen einfach nur da sein, wenn die Menschen es brauchen“, so Fisch. Auf jeden Fall sei das Konzept des Open-Air-Gottesdienstes aufgegangen und es habe eine tolle Atmosphäre geherrscht. Von der hat auch Kollegin Nicole Laufmöller im Gespräch mit Gottesdienstbesuchern im Anschluss erfahren. „Das hat den Menschen, die hier waren, richtig gut getan“, so Laufmöller. So habe die Atmosphäre im Stadion bei ihr schon für eine Gänsehaut gesorgt.

Katholisch geprägter Muslim

„Gut, dass wir da waren“, lacht Murat Cakar aus Sundern, der zusammen mit Ehefrau Simona und dem dreijährigen Sohn Elyas den Heiligabend-Gottesdienst im Stadion besucht hat. Seiner Frau zuliebe habe es als Muslim den Gottesdienst besucht, und eigentlich sei er seit vielen Jahren in Sundern katholisch geprägt worden. Im Glauben sei er gut aufgestellt, und der Glaube gebe ihm in den aktuell schweren Zeiten Halt. Beim Besuch des Gottesdienstes unter freiem Himmel habe er keine Angst oder Bedenken gehabt. Seit Monaten schon müsse man wegen Corona stark eingeschränkt leben, er sei dankbar für den Gottesdienst im Stadion, der mal eine Gelegenheit zum Ausweichen geboten habe.

Infobox

- Der Pastorale Raum hatte für die Besucher der Gottesdienste Hunderte von kleinen Weihnachtskerzen gekauft, die alle mitnehmen konnten

- In der Gottesdienstfeier bedankte sich Pfarrer Stefan Siebert noch einmal ausdrücklich für die Unterstützung beim TuS Sundern, der Stadion und Logistik gestellt hatte

- Ordner in den Gottesdiensten lobten auch die starke Unterstützung bei der Vorbereitung durch den Platzwart des TuS Sundern

- Insgesamt wurden der Einlass und der Ablauf der Gottesdienste von rund 20 ehrenamtlichen Ordnern begleitet