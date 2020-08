Heimathafen Amecke: Besser als das eigene Wohnzimmer

Zur Eröffnung schien die Sonne: Die Betreiber des „Heimathafen“ in Amecke und die Investoren, die Familien Grote und Becker.

Amecke. Schöner geht es nicht: Das Pre-Opening des „Heimathafens“ brachte so eben alle Vorzüge des Platzes für das neue Bäckorant“ zur Geltung.

Warum die Lage des „Heimathafen“ genial ist, merkten die 150 Gäste gestern Abend während des Pre-Openings: Tiefblauer Himmel mit ein paar Wolken, Sonnenschein und eine zauberhafte Stimmung über dem See. Handwerker, Nachbarn, Amecker Vereinsabordnungen und auch Politiker waren geladen, ab dem morgigen Mittwoch um 7 Uhr ist dann geöffnet.

Zündende Idee

Von der ersten Idee mit der Halbinsel im Rahmen der Regionale 2013 hat es einige Zeit gedauert: „Wir danken Sebastian Mörchen und Bastian Struwe von der WGS für ihre zündende Idee“, lobte Hausherr Carl Grote in seiner Ansprache, die er im neuen „Backorant“ hielt, während die Gäste sich auf den Terrassen platziert hatten. „Seestraße 5“, so hatten die WGSler geraten, sollte sich Grote mal ansehen. „Dann kamen 100 Gedanken“, am Ende war man sich mit den Privatinvestoren Johannes und Annette Becker einig. Und ab Mittwoch gibt es dann die 302. Brotsorte im Land, die Sorpekruste.

40 neue Arbeitsplätze

Lob erhielten die Familien Becker und Grote von allen Seiten: für die sensationelle Lage, die 40 neuen Arbeitsplätze, die Inneneinrichtung und die Ausrichtung. Carl Grote erinnerte an seinen Lehrmeister in Neustadt an der Aisch: „Er hat gesagt, das Ambiente muss besser sein, als das Wohnzimmer der Menschen: Und das ist hier so“, zeigte sich Carl Grote selbstbewusst, bevor es dann den kirchlichen Segen durch Pfarrer Stefan Siebert gab.