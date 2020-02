Heimatpreis Sundern geht an den Dorfladen Hagen

Sundern. Der erste Heimatpreis der Stadt Sundern geht an die Dorfladen-Initiative in Hagen. 13 Teilnehmer gab es bei der Premiere.

Der erste Heimatpreis der Stadt Sundern geht an die Initiative Dorfladen in Sundern-Hagen. Dort hatte man sich, nach der Schließung des Ladens, auf breiter Ebene bemüht, wieder einen Laden zu erhalten. An der Initiative beteiligten sich Alt und Jung in Hagen und zeichneten Anteil, die sie nun zum Mitbesitzer des Ladens machen.

