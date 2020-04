Hellefelder Halle ist ein Schmuckstück für immer

Der 30. April vor 25 Jahren, ein Sonntag, war ein Meilenstein in der Historie der Schützenbruderschaft St. Martinus. An diesem Tag wurde die Bürgerbegegnungsstätte eingeweiht, bis dahin die Schützenhalle. Hauptmann Stephan Boening sieht darin auch heute noch einen Glücksgriff, den seine Vorgänger gemacht hätten. Leider kann dieser Tag heute nicht in irgendeiner Form gefeiert werden.

Und da gäbe es noch mehr: Etwa 125 Jahre Schützenhalle Hellefeld. Die Martinus-Schützen hatten 1894 Pech, denn das zwei Jahre zuvor angeschaffte Zelt, in dem sie Schützenfest feierten, wurde durch zwei schwere Gewitter stark in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb reifte der Plan nach einem festen Bau, gewünscht war ein „massives Zelt“. Beim Amt Freienohl wurde der Bau im März 1895 beantragt, zum Schützenfest stand die Halle. Im April 1945 wird beim Sturm der US-Armee die Schützenhalle schwer getroffen, viel schlimmer sie wird in der Folge durch die Alliierten annektiert. Erst 1956 geht die Halle dann vom Land NRW in den Besitz der Bruderschaft über.

Auch als Turnhalle genutzt

Die Nutzung war vielfältig in den Jahren: Turnhalle, Lagerraum, Unterstellplatz von Wohnwagen im Winter.

Einweihung Bürgerbegegnungsstätte Hellefeld:. Jochen Westermann, Franz Müntefering und Siegfried Richter (von links). Foto: Archiv Richter / WP Sundern

Es wird aber auch viel gefeiert: Polterabende, Hochzeiten, Geburtstage, Erntedank, und natürlich auch Schützenfest. Im Sommer lagern hier oft vier Wochen Jugendliche. In den Jahren wurde dann viel um- und angebaut. Anfang 1991 stellte dann aber die Bruderschaft unter Hauptmann Siegfried Richter den Antrag auf eine Umwandlungen in eine Bürgerbegegnungsstätte. Hauptgrund war das Defizit an Raumangeboten, für Jugendliche, für Vereine, Gemeinschaften und Gruppen, aber auch für einen „Raum des Gastes“.

Und dann ging es in die lange Etappe bis zur Genehmigung. Das frühere SPD-Ratsmitglied Willi Vogt hatte viele Schreiben hin und her zwischen Hellefeld und der Stadt Sundern sowie zwischen Politikern aus dem Alten Testament und den heimischen Funktionsträgern in Düsseldorf archiviert. „Dein Brief vom 7. März 1991 hat mich in einer Zeit erheblicher Finanzierungsprobleme im Bereich der Städtebauförderung erreicht“, heißt es da aus dem Ministerium für Stadtentwicklung und Verkehr. Ein Tiefschlag für die Hellefelder Pläne. Zusätzlich muss sich die Stadt Sundern entscheiden und Prioritäten zwischen Hellefeld, Amecke und Allendorf setzen. Und auf einmal ist der geforderte „Raum des Gastes“ ein Förderhindernis.

Breites Strahlen

Ein breites Strahlen wird dann über das Gesicht von Willi Vogt gegangen sein, als am 1. November 1993 der damalige Staatssekretär im Ministerium für Stadtentwicklung, Jochen Westermann, sich bei ihm meldete und den Landeszuschuss von 325.000 DM ankündigte. Der kam dann im Dezember ganz offiziell. Die Eigenleistungen der Hellefelder Schützen betrugen gut 140.000 DM. Schon bald folgte der Baustart. Dabei hatte die Truppe um Hauptmann Siegfried Richter ein Ziel: Zum 100-jährigen Geburtstag der Halle sollte alles fertig sein.

Am 30. April vor 25 Jahren gab es dann eine große Einweihungsfeier: Zu Gast waren viele Honoratioren der Stadt Sundern und auch viele Politiker wie Sozialminister Franz Müntefering und der Arnsberger MdL der CDU, Alfons Lösecke. In den Festansprachen fiel ein Wort besonders häufig: das bürgerschaftliche Engagement, das die Hellefelder Schützen in der Bauzeit an den tag gelegt hatten. Die geschaffenen Räume kämen dem Gesellschaftsleben und dem Tourismus in der Er- holungsregion „Altes Testament“ entgegen, so ein Redner.

Viel geschaffen

Heute sieht es Hauptmann Stephan Boening ebenso: „Es wurde viel geschaffen damals, nicht nur die umfangreichen Baumaßnahmen, auch ein Schießraum für die Sportschützen.“ Die Räume seien heute ein Vermittlungsstandort für viele Festivitäten wie Geburtstage, aber auch gut für Schützenversammlungen: „Und wir haben immer gute Einnahmen daraus generieren können“, hält er fest. Es sei ein schönes Schmuckstück: „Ein Ort, der den Ort zusammenschweißt“, meint Boening, dass der Name Bürgerbegegnung seine Berechtigung habe, und durch die Vermietung auch stadtübergreifende Wirkung. Großes Lob zollt der heutige Hauptmann dem damaligen: „Es war eine reife Leistung von Siegfried Richter“, der trat übrigens wenig nach der Eröffnung sein Amt an Werner Bogatzki ab.

Mit Antrag an Kulturausschuss begann es

Mit dem Antrag an den Kulturausschuss der Stadt 1991 fing alles an. Aus heutiger Sicht der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Zwar mussten die Anträge noch ein wenig justiert werden, dem Ministerium war alles ein wenig teuer geraten, am Ende passte alles.

Es folgte ein Rekordbauzeit mit nur 18 Monaten. In seinem Archiv hat Willi Vogt die Zahlen dokumentiert: In den Jahren 1994 bis Ende 1995 wurden in einer grandiosen Gemeinschaftsleistung der St.-Martinus-Schützen 3500 Arbeitsstunden in Eigenleistung absolviert. Dazu kam eine großzügige Spendenbereitschaft im Alten Testament, um das ehrgeizige Projekt umzusetzen. Und der Zeitplan wurde eingehalten: Am 30. April erfolgte die Einweihung, und schon am 6. und 7. Mai konnte das 100-jährige Jubiläum der Schützenhalle gefeiert werden. Extra-König wurde Josef Bienstein. Königin war Rita Rötger, die schon 1958 an seiner Seite war.

Ein großes Programm

Aber was wurde eigentlich geschaffen: Die Leimbinder der Bühne wurden erneuert, auch die Wärmedämmung der großen Halle, ebenso der Eingang, der Fußboden, die Bühne und das Fachwerk der Halle. Dazu wurden die kleine Halle mit Eingang umgebaut, ebenso Toiletten und Theke. Im Keller wurden Toiletten und Dusche gebaut, es wurde ein Schießraum im Anbau geschaffen und es gab reichlich Arbeiten an der Außenfassade der Schützenhalle. Zusätzlich wurde auch der Speiseraum renoviert. Für den Spielmannszug und die Jugend wurde ein neuer Raum geschaffen, wo man sich treffen konnte. „Das Ziel, die Interessen des ländlichen Raumes landespolitisch angemessen zu berücksichtigen war gelungen“, so Willi Vogt zu diesem Aspekt des Baus.