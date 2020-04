Keine Schützenfeste in Enkhausen und Kloster Brunnen

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wird es in Enkhausen und Kloster Brunnen kein Schützenfest an Pfingsten geben. Das haben die Vorstände der St.-Laurentius-Bruderschaft Enkhausen und der St.-Antonius-Schützen in Kloster Brunnen am Donnerstag beschlossen.

„Wir waren mit 23 Vorstandsmitgliedern in einer Videokonferenz zusammengeschaltet, aber am Ende gab es keine zwei Meinungen. Der Beschluss der Absage war einstimmig“, berichte gestern Mittag der Kassierer der Enkhausener Schützen, Björn Allefeld, unserer Zeitung. „Wir haben einfach keinen Zugriff auf das Problem, es ist eben keine lockere Schraube, die man noch schnell festziehen kann.“

Keine Planungssicherheit

Das Hauptargument, so auch Matthias Henkel, Pressesprecher in Kloster Brunnen, sei die nicht vorhandene

Schützenfest der Schützenbruderschaft St. Antonius Kloster Brunnen am 9. Juni 2019 in Röhrenspring mit dem neuen Königspaar Lukas Jost und Elke Kathol. Foto: Thomas Nitsche / WP

Planungssicherheit. „Acht Wochen vor dem Fest müssen wir anfangen. Das geht aber diesmal nicht.“ Man wisse nicht, was nach Ostern ist. „Es hat sich in den vergangenen zwei Wochen eher dramatisiert als entspannt“, analysiert Björn Allefeld. Bis Mitte Juli, so seine Prognose, werde es wohl kaum Veranstaltungen geben. Unsicherheit gibt es bei beiden Bruderschaften auch hinsichtlich möglicher Auflagen der Gesundheitsbehörden: „Letztlich bliebe am Ende nur Flaschenbier“, so Allefeld. Und Matthias Henkel ergänzt: „Es bleibt eben eine große Unsicherheit in jeglicher Hinsicht. Und somit am Ende auch eine große Risiko behaftete Sache.“ Deshalb werde das Schützenfest auch ersatzlos gestrichen: „Wir hoffen, dass sich die Situation entspannt und die Feste nach uns stattfinden können.“

Äußerst schade sei die Absage auch für den Musikverein in Müschede, der zu Pfingsten in Enkhausen gespielt hätte. „Wir wollen dem Verein aber helfen und haben auf der Internetplattform ,Go Found me’ eine Aktion gestartet, damit einige Euro für die Jugendarbeit des Musikvereins zusammenkommen“, sagt Björn Allefeld.

An Pfingsten findet auch das Schützenfest der Bruderschaft Hl. Drei Könige in Linnepe statt. Dort will der Vorstand noch bis nach Ostern mit einer Entscheidung warten.

Hilfe für Müschede

Die Hilfe für den Musikverein Müschede, der auch schon das Frühjahrskonzert gestrichen hatte, ist so zu erreichen: https://www.gofundme.com/f/jugendarbeit-im-mv-muschede?utm_source=whatsApp&utm_medium=social&utm_campaign=m_pd+share-sheet