Kita-Anmeldung kommt in Sundern für Kita-Jahr 22/23

Sundern Die Kita-Anmeldung per Online-Verfahren kommt: Allerdings erst zum Kindergartenjahr 2022/23, dann aber schon im November 2021.

Sundern. Die Stadtverwaltung Sundern wird die Anmeldung in den Kindertagesstätten der Stadt weiter zentralisieren und auf Online umstellen. "Das klappt leider wegen der notwendigen Technik erst zum Kindergartenjahr 2022/23", erklärt der Abteilungsleiter Bildung und Betreuung, Björn Allefeld, unserer Zeitung auf Anfrage.

FDP hat Lösung angeregt

Angeregt hatte die FDP-Fraktion um Rüdiger Laufmöller diese Umstellung. "Schön, wenn es schon so ein Tool gäbe", berichtet Allefeld. Aber man sei jetzt in den Vorbereitungen dazu: "Für das Jahr 22/23 klappt es. Dann müssen - schon im November 2021 - die Eltern ihre Kindern für alle Kitas in Sundern online anmelden, sie können dann zwei Prioritäten angeben", berichtet Allefeld zu diesem Vorgang. Nach einer Frist würden die elektronischen Anmeldungen ausgewertet und den jeweiligen Kitas zugeleitet. "Das wird für 22/23 definitiv so sein", erklärt Allefeld.

Im März Mittagessen-App

Zunächst wird nun aber die Mittagsverpflegung in den Kitas vom zum Teil telefonischen bzw. Bestellen per Zettel auf eine App umgestellt. Zum Verfahren: "Die Eltern laden sich die App auf ihr Handy und laden danach ihr Konto mit Geld auf. Danach können sie in diesem Rahmen, zum Beispiel 30 Euro, entsprechend Mittagessen bestellen", so Allefeld. Start soll im März mit diesem System in den Kitas sein.

Kita-Anmeldung 22/22 läuft

Die Anmeldung für das Kindergartenjahr 2021/22 läuft derzeit: Dazu wird ein Elternteil nach Absprache mit der Kita die Anmeldung vornehmen: "Bei Bestandskindern wird das bei dem Geschwisterkind sehr schnell gehen", so Allefeld. Zur Information gibt es auf den einzelnen Homepages der Kitas Videos, wo man einen virtuellen Rundgang machen kann.