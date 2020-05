Kloster Brunnen: Das Dorf bleibt jetzt unter sich

Es bleibt still in Röhrenspring und Kloster Brunnen: Das Schützenfest fällt aus. Wie die Dorfbewohner dennoch feiern,, erzählt Schriftführer Matthias Henkel von der Schützenbruderschaft St. Antonius Kloster Brunnen.

Jetzt wäre eigentlich Schützenfest: Was macht Kloster Brunnen am Wochenende?

Wir werden sicher im privaten Bereich mit der Familie und mit Blick über den Gartenzaun hinweg feiern. Geflaggt wird natürlich auch. Sonst kommen Pfingsten ja immer viele auswärtige Gäste – diesmal aber bleibt alles im Dorf unter sich.

Wie überbrückt die Bruderschaft die Corona-Zeit?

Wir stehen alle sehr gut im Kontakt und haben eine junge Truppe im Vorstand, die sich natürlich auch viel über die neuen Medien austauscht. Wir planen jetzt - sofern es die Situation zulässt - für den Spätsommer oder Herbst ein Dorffest für die Gemeinschaft.

Gerät die Bruderschaft durch den Schützenfestausfall in Probleme?

Das ist natürlich schwierig. Wir haben Einnahmeausfälle und müssen jetzt schauen, was das so bringt. Wir hoffen, dass irgendwie kompensieren zu können. Wir haben unser Fest frühzeitig abgesagt und sind erst gar nicht in die Planung eingestiegen. Jetzt freuen wir uns umso mehr auf das nächste Jahr.

Die Fragen an Matthias Henkel stellte Redaktionsleiter Martin Haselhorst

Schriftführer

St.- Antonius-Bruderschaft Kloster Brunnen