Abhang hinuntergerutscht Kradunfall an Hellefelder Höhe: Fahrer schwer verletzt

Hellefeld. Schwer verletzt wurde ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Hamm bei einem Unfall an der Hellefelder Höhe.

Zu einem Kradunfall kam es an Christi Himmelfahrt gegen 12.30 Uhr an der Hellefelder Höhe (auf der Landstraße 839 in Richtung Hellefeld). Laut Polizei verlor ein 36-jähriger Mann aus Hamm die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte einen Abhang runter. Der 36-Jährige verletzte sich schwer.