Linneper Schützen wollen „in der Not an andere denken“

Wer am Samstagabend die Musikkapelle aus Westenfeld in Linnepe hörte, hätte denken können: „Alles normal“. Auch die Uhrzeit stimmte. Doch weit gefehlt: „Not the same precedure as every year.“ Dennoch haben sich die Linneper Schützen nicht beirren lassen von der Pandemie und eine Schützenfestaktion gestartet: „Wir lassen uns von Corona nicht unterkriegen“, sagen sie.

Kranzniederlegung am Ehrenmal in Linnepe: Mike Gleisberg und Manuel Schlotmann. Foto: Wolfgang Becker

„Das stand schon gleich fest, als wir das Fest abgesagt und nicht verschoben haben: Am Pfingstsamstag werden wir in jedem Fall die Kranzniederlegung machen“, berichtet Ingo Kruse, Brudermeister Schützenbruderschaft Heilige Drei Könige, unserer Zeitung im Gespräch über das ausgefallene Fest der Fest. „Denn das müsste auch unabhängig vom Kontaktverbot möglich sein.“ Und so war es auch. Zuvor gab es aber intensive und sehr konstruktive Gespräche mit den Ordnungsbehörden: „Ich kann die gute Zusammenarbeit mit dem Rathaus nur loben. Die war wirklich gut“, sagt Ingo Kruse . Es sei gut gewesen, dass man es so machen konnte: „Und wir haben gemeinsam und sehr sorgfältig entschieden, wie es gehen kann.“ Eine Bedingung gab es: Sollte es zu großem Publikumsandrang kommen, müsste alles sofort abgebrochen werden.

Festzug zum Ehrenmal

Ansonsten musste natürlich für eine Absicherung des sehr langgestreckten Festzuges, der nach dem Antreten von der Schützenhalle zum Ehrenmal zog, gewährleistet sein. Wichtig war dem Linneper Schützenvorstand auch, dass die Musikkapelle Westenfeld dabeisein durfte. Und so legten am Samstagabend zwei Träger den Kranz nieder. Anschließend gab es noch ein kleines Ständchen an der Linneper Mühle.

Schade ist, dass in diesem Jahr die Ehrungen der Jubilare und der Jubelkönigspaar ausfallen musste: „Wir haben mit allen Beteiligten gesprochen“, berichtete Ingo Kruse. Der feste Plan sei, die Ehrungen 2020 nachzuholen und zusammen mit den dann anstehenden Personen dem Ganzen einen erheblich größeren Stellenwert zu geben als bisher im Ablauf.

Ansonsten hält Kruse fest, dass es in diesen Zeiten sicherlich wichtigere Dinge als ein Schützenfest geben würde: „Vor allem ist bei uns, wie bei anderen, das gemeinsame Feiern von Jung und Alt sehr wichtig. Das konnte aber so nicht stattfinden“, sagt Kruse: „Wir haben da auch Durchhaltevermögen als Bruderschaft. Ich persönlich finde, dass die Kinder derzeit die großen Verlierer sind. Da herrscht eine Ungleichverteilung der Lasten. Wir Schützen wollen da mit unseren Sorgen gern zurücktreten.“ Die Vereine könnten Hilfen beantragen: „Wichtiger ist es jetzt die Menschen in den Vordergrund zu stellen.“

Menschen im Vordergrund

Und so regieren Kevin und Nadine Schlotmann noch bis 2021. Damit ist er der erste König der Linneper, der zwei Jahre im Alt ist. Das gilt auch für Jugendkönig Alexander Nöker und Jasmin Wagner sowie das Kinderkönigspaar Leon und Valeria.

Jubelkönigspaar sind 2020 Clemens Hauhoff und Cezilia Becker (verstorben), die 1960 regierten, Horst und Marlies Nöker (Goldpaar), Heiner Lenze (verstorben) und Edith Frieling, Königspaar 1980, sowie das Silberpaar Hans-Jürgen (verstorben) und Brunhilde Schwiederek.

In der Not an andere denken, das möchten die Linneper Schützen in der dieser Lage: Sie rufen zu Spenden auf, die sie dann an die Musik aus Westenfeld, das Tambourkorps Freienohl, das Thekenteam um Bernd Rasche und die Cateringmannschaft weitergeben wollen.