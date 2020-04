Martinspreis: Bürgerstiftung Sundern bittet um Vorschläge

Die Bürgerstiftung Sundern ruft ab sofort zu Bewerbungen für den Martinspreis 2020 auf. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragt der Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, Matthias Ostrop.

„Wir lesen und hören täglich, was in Sundern unternommen wird, um in dieser für alle außergewöhnlichen Situation zu helfen. Hier zeigt sich Sunderns soziale Stärke“, ergänzt er. Genau solche Menschen und solche Initiativen seien es, die die Bürgerstiftung Sundern mit ihrem Martinspreis 2020 auszeichnen möchte. Denn das gemeinsame Miteinander und Füreinander zeichne Sundern in ganz besonderem Maße aus, da sind sich die Mitglieder des Stiftungsvorstandes einig. Dieses Engagement möchte die Stiftung belohnen.

Bewerbungszeit ausweiten

Der Vorstand der Bürgerstiftung Sundern hat beschlossen, die Bewerbungszeit für den Martinspreis 2020 der Bürgerstiftung Sundern deutlich auszuweiten. Ab sofort werden Bewerbungen für das Jahr 2020 entgegengenommen. Ende der Bewerbungsfrist ist der 30. September 2020. Der Martinspreis ist mit einem Preisgeld von 3.000 Euro ausgestattet und wird im November 2020 verliehen.

Die Stiftung sucht Menschen, die sich engagieren. Die ihre Zeit oder ihr Können zur Verfügung stellen, um andere zu unterstützen. „Und wir wissen, dass es sehr viele gibt, die dies ohne Aufheben und ohne Geld in ihrer Freizeit tun“, so Matthias Müller, Vorstandsmitglied der Sunderner Bürgerstiftung.

Bewerbungen bis September

Die Stiftung freut sich ab sofort auf viele Vorschläge. Alle Initiativen, auch diejenigen, die außerhalb von Corona im Sinne des Martinspreises unternommen werden, sind aufgefordert, ihre Bewerbung einzureichen. Jeder kann vorgeschlagen werden: Einzelne Personen, Vereine oder Gruppierungen, die sich zusammengefunden haben, um gemeinsam etwas Gutes zu erreichen. Das Preisgeld soll für die „gute Sache“ zur Verfügung gestellt werden. Im Oktober wird eine Jury über die Vergabe entscheiden.

Die Gewinner bisher

Mit dem Martinspreis für besonderes soziales Engagement ausgezeichnet wurden bisher folgende Personen und Institutionen:

2009: Walter Müller, 2010: Altenheim AGs der Haupt- und Realschule, 2011: Postorchester Sundern, 2012: Rentnerband Westenfeld und Saubermänner Amecke, 2013: Meinkenbrachter Ersthelfer, 2014: Museumsverein Sundern, 2016: Bürgernetzwerk Flüchtlingshilfe Sundern und 2018: Freiwillige Feuerwehren im Stadtgebiet.

Die Bewerbung kann per Mail an info@buergerstiftung-sundern.de erfolgen