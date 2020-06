MS Sorpesee jetzt modernisiert

Langscheid. Nach einem starken Pfingstwochenende liegt die MS Sorpesee wieder im Hafen. Letzte Arbeiten an einer neuen Brandschutzanlage stehen an.

Ein anstrengendes Frühjahr liegt hinter den Kapitänen der MS Sorpesee, Udo und Andrè Bierhoff. Aber auch schon die ersten ausgebuchten Fahrten mit Passagieren am Pfingstwochenende. Derzeit liegt das Boot aber wieder im Hafen, denn es werden im Motorraum noch restliche Arbeiten zum Brandschutz ausgeführt. „Und da dürfen wir selbstverständlich nicht fahren“, sagt André Bierhoff.

Kein Arbeitsmangel

Über Arbeitsmangel kann sich das Team des Fahrgastschiffes wirklich nicht beklagen: „Das begann schon

im Februar. Denn dann stand erstmals, seitdem das Schiff 2005 ins Sorpewasser gehievt wurde, eine grundlegende Renovierung und Erneuerung an.“ Zusätzlich war die SUK, die „Schifffahrt Untersuchungs Kommission“, die alle fünf Jahre verpflichtend ist, angesetzt. Diese finanziell nicht unerhebliche Überprüfung spendiert die Lux-Werft all ihren Schiffen, um sie auf dem neuesten Stand der Sicherheitsvorkehrungen zu halten.

Begonnen hat aber alles mit einem Anheben des Schiffes im Hafen: „Zuletzt war dies vor sieben Jahren passiert“, sagt Udo Bierhoff. Zu Tage kam eine zentimeterdicke Muschelschicht, die man nach vielen Versuchen mit Spachteln und anderen Gerätschaften mit einem 2 Bar Hochdruckreiniger in den Griff bekam: „So dachten wir, doch dann entdeckten wir, dass da noch immer ein Geflecht auf dem Lack war. Das haben wir dann in dreiwöchiger Schmiergelarbeit wegbekommen“, erinnert sich Udo Bierhoff an den März. Erst dann konnten die Maler der Lux-Werft kommen. Sie haben aber auch gleich das komplette Schiff gestrichen, auch im Innern und in den Luken und Kammern unter Deck gab es überall Rost, der zunächst entfernt werden musste.

15 zusätzliche Lenzpumpen

Zusätzlich nahm die Lux-Werft Geld in die Hand und stattete die MS Sorpesee mit 15 zusätzlichen L

Wartungsarbeiten an der MS Sorpesee, hier wird der Motor auf einen Trailer gehievt. Foto: Privat / WP Sundern

enzpumpen sowie 15 Wassereinbruchsmeldern aus. Außerdem wurden an Deck drei Notrufstationen eingerichtet. Dazu erhielt der Kapitän 40 neue Schalter am Fahrstand: „Zudem mussten auch 40 Kabel von den Pumpen und Meldern durch das ganze Boot verlegt werden“, sagt Udo Bierhoff.

Auch der Motor wurde überholt, wie auch die Bugklappe. Beide Teile wurden mit einem großen Kran aus dem Schiff auf einen Trailer gehoben. Die Arbeiten selbst erfolgten in der Werft. Nun sind fast alle Arbeiten erledigt: „Derzeit werden noch die Corona-Schutzmaßnahmen in den Küchen eingebaut. Und die vollautomatische Feuerlöschanlage im Motorraum“, erklärt Udo Bierhoff beim Besuch. Zwei Mechaniker der Werft bauen direkt vor Ort die Anlage mit allen Lüftungen ein: „Wenn wir eine Wasserstraßenverbindung nach Bonn hätten, wäre es einfacher“, scherzt der Kapitän.

Insgesamt hat die Werft eine erhebliche Summe in die Modernisierung und die Sicherheit des Schiffes investiert. So wurden zusätzlich noch mehrere Zentimeter dicke Stahlplatten unter das Vorschiff geschweißt: „So sind wir beim Anlegen am Sorpeufer besser geschützt“, erklärt Kapitän Bierhoff die Maßnahme.

Schiffsradar überprüft

Abschluss der großen Sicherheitsüberprüfung war dann die Kontrolle von Schiffsradar und dem 360 Grad drehbaren Motor: „Die Volldrehung muss ohne Probleme funktionieren“, erklärt André Bierhoff. Ansonsten gibt es das Zertifikat nicht.“ Fazit: „Wir waren jeden Tag an Bord. Nach jedem Schritt gab es dann immer wieder eine Probefahrt: „Und hoffentlich bald wieder regulären Fahrplanbetrieb.“