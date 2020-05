Nachbarschaftshilfe läuft gut an

Gute Nachbarschaft ist in Corona-Zeiten wichtig, eine gute Idee noch viel mehr. Das bewiesen in den vergangenen drei Wochen die Firmen Heuel und Söhne am Lindhövel in Hachen und die Firma Ango Reha-Technik in Stemel. Gemeinsam haben die Nachbarn, die nur gerade mal 800 Meter voneinander in verschiedenen Orten produzieren, in kürzester Zeit einen Hygienemittel-Spender entwickelt und auf den Markt gebracht.

Die Gemeinschaftsarbeit hatte ihren Anfang in den Corona-Vorschriften für das produzierende Gewerbe:

„Die Frage in unserer Aluminium-Gießerei war: Was machen wir?“, berichtet kaufmännischer Geschäftsleiter Torsten Heuel. „Wir hatten bislang immer auf Wasser und Seife bei der Reinigung gesetzt, nun gab es andere Anforderungen.“ Aber die Anschaffungen von neuen Spendern verlief äußerst dürftig: „Wir haben lediglich fünf Halterungen bekommen“, so Heuel. Doch damit konnte man den Betrieb und seine zahlreichen Abteilung bei weitem nicht bestücken. Also fragte er seinen Vetter Stefan in der Fertigung, ob man nicht selbst etwas bauen könne: „Not macht bekanntlich erfinderisch“, fügt er nun hinzu.

Innerhalb von 24 Stunden

Innerhalb von 24 Stunden lieferte Stefan Heuel dann einen mobilen Ständer: Als Sockel nahm er ein Ballastteil aus recyceltem Kunststoff: „Mit 25 Kilogramm Gewicht ziemlich robust und diebstahlsicher“, so Torsten Heuel. An einem einfach Vierkant-Alurohr mit Sockelplatte wurde ein Spender befestigt. „Gleichzeitig haben wir das Anbringen und Lösen der Spenderflasche erschwert, um einen ,Mitnahmeeffekt’ zu verhindern“, hat man bei Heuel auch an die kuriosen Geschichten gedacht, die sich schnell um die raren Hygienemittel ereigneten. „Ich finde, es ist super geworden. Das ist jetzt nichts für Praxen, aber es ist schnell aufzustellen, mobil, flexibel und auch robust genug, um in einem Industriebetrieb zu stehen“, findet Torsten Heuel.

„Vermarktung ohne uns“

Eines war den Machern bei Heuel aber auch gleich klar: „Die Vermarktung kann nicht über uns laufen.“ Also dachte man nach, wer dabei Unterstützung leisten könne und kam recht schnell auf die Nachbarn und Bekannten der Familie Heymer bei Ango Reha-Technik. Und dort traf man auf offene Türen und Ohren: „Wir haben zunächst schnell über den Verteiler beim Stadtmarketing alle Firmen und Betriebe in Sundern angeschrieben“, erläutert Prokurist Oliver Heymer. Außerdem habe man ja ein großes Netzwerk an Firmen, mit denen Ango zusammenarbeite, vor allem viele Sanitätshäuser in der Region. Auch erscheint das Produkt direkt auf der Internetseite und wird nun über Youtube beworben.

Erste Erfolge

Der Erfolg blieb nicht aus: „Schon in den ersten Stunden nach der Rundmail gingen die ersten Bestellungen von Industrieunternehmen ein“, weiß Ango-Geschäftsführer Michael Heymer. Ihn überzeugt vor allem die leichte Montage des Desinfektionsspenders mit acht Schrauben. Er sieht auch eine Verkaufsmöglichkeit nach der Corona-Krise: „Unsere Einstellung zur Hygiene wird sich nachhaltig ändern“, ist sich der Ango-Chef sicher, dass das Produkt auch in späteren Zeiten nutzbar sein wird. „In vielen Betrieben war wie bei Heuel Wasser und Handwaschpaste üblich. Das wird sich ändern.“ Man könne das Produkt auch gut einlagern. Den Markt sieht er in Läden, Betrieben, Schulen und Kirchen: „Da haben wir auch schon Bestellungen.“