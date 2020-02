Oeventrop: Unbekannte schmieren Hakenkreuze an Autos

Polizisten sitzen am Mittwoch, 19.Februar,2020, in einem Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Bruchhausen/Oeventrop. In zwei Fällen bittet die Polizei die Bürger in Bruchhausen und Oeventrop um Mithilfe.

Die Polizei bittet die Bürger um Mithilfe in zwei Fällen: Auf der Bruchhausener Straße kam es am Mittwochmittag um 12.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Lindenstraße kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Roller. Der Rollerfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Der Wagen fuhr nach der Kollision weiter in Richtung Niedereimerfeld. Es soll sich um einen silbernen Toyota mit dem Kennzeichenfragment HSK-BX gehandelt haben. Hinweise richten Zeugen an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Wände und Garagen beschmiert

Der zweite Fall spielte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Oeventrop ab: Dort beschmierten Unbekannte unter anderem Autos, Wände und Garagen in der Glösinger Straße. Neben einfachen Schmierereien wurden auch Hakenkreuze gesprüht. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.