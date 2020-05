Party-Event am Hochregallager von Severin in Sundern

Sundern. Timo Michel und sein Team „nachtaktiv“ lassen am 16. Mai das erste sichere Corona-Event an der Göckeler Straße in Sundern steigen.

Wer kennt sie nicht, die legendären „It’s weekend“-Partys in der Sunderner Schützenhalle. Nun, in Corona-Zeiten, hat sich das Team des Veranstalters beim Nachtaktiv-Eventmanagement um den aus Hachen stammenden DJ T.M.O., mit richtigem Namen Timo Michel, ein echtes Event mit Abstand ausgedacht. „Die Frage war, wo gibt es ein genügend großes, aber umzäuntes Gelände, damit wir einen geregelten Zugang haben“, erläutert Timo Michel im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit etwas Suchen war es gefunden: Die Parkplätze am Hochregallager der Firma Severin an der Göckeler Straße in Sundern.

Autofestival geboren

Etwa 250 Autos werden dort Platz finden, vor dem Hochregallager wird eine Bühne aufgebaut, auf der verschiedene DJ’s auftreten. Timo Michel verspricht noch mehr: „Wir werden neben der Musik auch eine Licht- und Pyro-Show haben.

Tickets nur online erhältlich Die streng limitierten Tickets für den Samstagabend gibt es pro Auto nur online für 39 Euro zzgl. Gebühr, im Internet unter www.na-tickets.de Eine Abendkasse ist nicht vorgesehen. Aber natürlich wird der Einlass zum Gelände streng kontrolliert.

Geplant ist eines der größten Auto-Festivals im Lande. „Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, sagt Timo Michel. Am 16. Mai hat es auf dem Parkplatz der Firma Severin am Logistik-Center Premiere.

„Relativ schnell nach dem Shutdown wurde uns klar, es wird die nächsten Monate nichts mehr so sein wie es war, auch nicht das Freizeit- und Abendprogramm“, berichtet Timo Michel über seine Veranstaltergruppe. Nachdem die ersten Auto-Kinos im Ruhrgebiet eröffnet hatten, kam spontan die Idee – so etwas muss doch auch als Festival funktionieren.

Veranstalter Timo Michel und sein Team von nachtaktiv-Eventmanagement organisierten innerhalb weniger Tage das umfangreiche Konzept.

Die komplette Technik, der Bühnenaufbau, die DJ’s, alle Genehmigungen und die Unterstützung der heimischen Wirtschaft wurden kurzfristig gesichert. „Durch unsere über 15 jährige-Erfahrung, unzählige Events und zahlreiche Kontakte in alle notwendigen Bereichen konnten wir das Konzept kurzfristig realisieren“ so die Veranstalter.

Zwei Shows am Abend

Am Festivalabend wird es zwei Shows mit je über zwei Stunden Spielzeit und unterschiedlichen DJ’s geben: „Eine Sundown-Show und eine Night-Show“, sagt Timo Michel. Start der ersten Show ist um 18 Uhr, der Einlass erfolgt bereits eine Stunde früher, um 17 Uhr.

Die zweite Show folgt kurz danach. In jedem Auto dürfen aus aktuellem Anlass maximal zwei Personen sitzen, der Sound wird direkt in das Auto des Gastes übertragen: „Da kann ich beruhigen, es findet keine Außenbeschallung statt“, erklärt Timo Michel.

Visualisiert wird das Ganze über zwei große Leinwände und einen großen Festival-Bühnenaufbau mit neuester Lichttechnik.

Für den Festival-Charakter und ausgelassene Stimmung sorgen weitere Specials wie Feuer-Effekte, CO2- und Seifenblasen-Kanonen sowie Pyrotechnik. Für den richtigen Sound sind mehrere DJ’s verantwortlich: Tiefblau, Timbo, T.M.O. und JufX & DanX werden an den Plattentellern auflegen.

Mit einem ausgeklügelten Parksystem wird die zügige Ein- und Ausfahrt am Gelände sichergestellt. „Unser Personal wird alle Hygienemaßnahmen beachten“, so das Team von nachtaktiv Eventmanagement. Jeder Gast erhält in seinem Paket den Eintritt für zwei Personen im Auto, zwei Mal Popcorn und vier Getränke. Zusätzlich darf sich, anders als bei anderen Autokinos, jeder Gast gerne noch eigene Verpflegung mitbringen!