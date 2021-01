Rat Sundern überträgt Aufgaben dem Hauptausschuss

Sundern Der Rat Sundern hat die Aufgaben an den Haupt- und Finanzausschuss delegiert, damit sich nicht immer alle 40 Mitglieder treffen müssen.

Sundern. Die Pandemie hat auch in Sundern Auswirkungen auf die Politik und die anstehenden Aufgaben: So hat Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke nun den Sitzungsplan umgebaut. Schriftlich hat er alle Ratsmitglieder befragt, ob er der Rat einer Übertragung der Kompetenzen auf den Haupt- und Finanzausschuss zustimmt, damit sich nicht immer alle 40 Ratsherren und -frauen treffen müssen. Die Frage wurde mit mehr als der notwendigen Zweidrittel-Mehrheit von den Ratsmitgliedern bestätigt: „Nun wird am Donnerstag, 21. Januar, der erstmals der Haupt- und Finanzausschuss tagen“, erklärt am Dienstag Heinz-Josef Sommer von der Abteilung Politikorganisation des Rathauses das weitere Prozedere.

Am 4. Februar weitere Sitzung

Außerdem ist für den 4. Februar eine weitere Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorgesehen, in der weitere Themen der ausgefallenen Ratssitzung am 17. Dezember besprochen werden.

Zeitgleich sind von der Abteilung Politikorganisation alle Fachbereichsleiter im Rathaus sowie die jeweils zuständigen Ausschussvorsitzenden angefragt worden, ob es Themen für den nächsten Ausschuss gebe, die unabdingbar entschieden werden müssen. Dies trifft in jedem Fall auf den Jugendhilfeausschuss am 16. Februar zu, der dann auch tagen wird. Im anderen Falle werde man die Ausschüsse – wie schon im Frühjahr 2020 beim ersten Lockdown – verschieben, heißt es aus dem Rathaus.

Lage abwarten

Ob auch in Zukunft weitere Themen des Rates an den Haupt- und Finanzausschuss übertragen werden, bleibt abzuwarten: „Das hängt jetzt vom Anhalten der pandemischen Lage ab. Ist sie beendet, kann auch der Rat wieder tagen", sagt Heinz-Josef Sommer. Diese Feststellung obliegt aber der Landesregierung, und die wird sich zum Monatsende damit beschäftigen.

Strukturuntersuchung ein Thema

Themen in der ersten Sitzung des Hupt- und Finanzausschusses werden in jedem Fall die Umstrukturierung der Rathaus-Organisation sowie das Fazit aus der schon 2020 erfolgten Strukturuntersuchung durch ein Fachunternehmen sein. Außerdem wird der Leiter des Fachbereichs Stadtplanung, Lars Ohlig, ein Update zum Themenkomplex rund um den Ferienpark Amecke geben, etwa zu den Parkplätzen und zum Stand des Verfahrens am OVG Münster.