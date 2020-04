Schützenfeste in Allendorf und Hellefeld abgesagt

Aus einer Befürchtung ist nun eine Gewissheit geworden. Das Hochfest der Schützenbruderschaft Allendorf und das größte Fest im Ort, das Schützenfest, wird in diesem Jahr erstmals seit dem Jahr 1947 nicht stattfinden.

Aufgrund der weltweiten Pandemie und den damit verbundenen Folgen, hält der Vorstand es für unumgänglich, diese wahrlich traurige Entscheidung treffen zu müssen. In einem Brief an die Mitglieder heißt es: „Wir sind der Auffassung, dass die Gesundheit und das Wohl unserer Schützenbrüder, der Gäste, der Schausteller, des Thekenteams, der Küchenmannschaft und der teilnehmenden Musikvereine, sowie aller am Schützenfest beteiligten Personen das Einzige ist, was in dieser Zeit zählt. Wie lange unser Vereinsleben ruht, weiß zum jetzigen Zeitpunkt niemand, aber eins ist gewiss: Es wird weiter gehen! Wir werden auch zukünftig wieder Feste zusammen feiern und die Tradition und das Brauchtum der Bruderschaft pflegen und leben können.“

Kein Kinderschützenfest

Ebenso wird in diesem Jahr leider auch das Kinderschützenfest an Fronleichnam ausfallen müssen. Das heißt also, dass das Königspaar Tobias und Cordula Heutger und auch unser Kinderschützen-Königspaar Josef Specht und Emma Kegel ein weiteres Jahr im Amt bleiben werden. Der Vorstand willl nun die Zeit nutzen, um den Verein auf die Zeit nach den Einschränkungen vorzubereiten und den Verein in seiner alten Stärke aufleben zu lassen, sobald die Bedingungen dies wieder zulassen.

Hellefeld sagt ersatzlos ab

Auch Hellefeld lässt Schützenfest am letzten Wochenende im Juni ausfallen. Hintergrund ist, dass größere Veranstaltungen bis zum 31. August nicht stattfinden dürfen. Das beschäftigt natürlich auch die Schützenbruderschaft St. Martinus in Hellefeld. „Innerhalb der Schützenbruderschaft wurde in den letzten Wochen intensiv diskutiert, sodass wir als geschäftsführender Vorstand jetzt beschlossen haben, das diesjährige Hochfest abzusagen. Auch wird es keinen Ersatztermin geben, da wir die Verantwortung bezüglich der Gesundheit der Mitglieder und Gäste in naher Zukunft nicht gewährleisten können“ , so Hauptmann Stephan Boening. Auch die anderen geplanten Veranstaltungen wurden abgesagt. So die Altenhellefelder Bierprobe und das Kinderschützenfest am 17. Mai..