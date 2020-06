Sorpesee: Erste Buchungen für das Strandbad liegen vor

Langscheid. Zugang zum Strandbad am Sorpesee gibt es nur noch über einen Ticketkauf im Internet. Nur so ist der geregelte Betrieb in Corona-Zeiten möglich.

Strandbad Langscheid. 13 Uhr. Lufttemperatur 16 Grad. Wassertemperatur 16 Grad. Kein Tag, an dem die Eröffnung eines Strandbades ein großer Erfolg sein könnte. Und so gab es gestern auch bei der Sorpesee GmbH keine einzige Anmeldung für den Strandbad-Besuch. „Dafür haben wir aber schon etliche für den Feiertag und auch das kommende Wochenende“, sagt Niklas Wortmann, Prokurist bei der Sorpesee GmbH, mit Blick auf die Anmelde-App.

Seit der vergangenen Woche ist die notwendige Anmeldesoftware auf der Internetseite freigeschaltet: „Buchungen sind vom heutigen Montag bis zunächst 20. Juni möglich“, erklärt Wortmann.

Zunächst ist dann ein Besuch des Strandbades von 13 bis 19 Uhr möglich. An dem Wochenenden und am Feiertag wird in zwei Partien eingelassen: Von 9 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr. Wer ganztägig ins Strandbad möchte, muss sich zwei Tickets reservieren: „Allerdings muss er in der Mittagspause das Bad verlassen und dann neu einchecken. Wir benötigen die Zeit, damit das Personal Duschen, Toiletten und Umkleiden geeinigt und desinfiziert und selbst Pause machen kann“, erklärt Niklas Wortmann. www.wp.de/kurzurlaub

Gesundheitsamt genehmigt

Das Konzept der Sorpesee GmbH für die drei Bäder wurde in der Vorwoche dem Gesundheitsamt auf 16

Seiten dokumentiert. Gemeinsam mit dem Technischen Leiter, Marc Puppe, fand dann eine Begehung der Örtlichkeiten statt. Im Strandbad bleibt es bei einer Reduzierung der Kapazität auf 700 Gäste, mehr finden auf der Liegewiese bei Einhaltung der Abstandsregeln keinen Platz.

Strandbad Langscheid: Schwimmmeister Daniel Link beim Markieren der Abstände vor der Kasse. Foto: Matthias Schäfer / WP Sundern

Rücksprachen mit den Betreibern der Bonner Bäder sowie sämtlichen Betreibern im HSK und angrenzenden Städten zeigte, dass das jetzt praktizierte Ticketing sinnvoll sei, meint Niklas Wortmann. „Ansonsten hätten wir am Einlass lange Warteschlangen bei der Dokumentationspflicht. Online sind nun alle Daten verfügbar. Und im Falle eines Falles können sie schnell an das Gesundheitsamt weiter gegeben werden. Andernfalls hätte man am Einlass zusätzliches Personal benötigt: „Jetzt können wir das mit eigenem Personal schaffen“, sagt er. Die Erwartungen der Sorpesee GmbH in Richtung heiße Sommertage: „Es wird schon einen Ansturm auf die Seen geben, zumal alle Bäder in Dortmund geschlossen bleiben, und ja auch in der Nachbarstadt Arnsberg die Freibäder nicht öffnen werden. Gut, dass es da das Strandbad gibt.“ Hoffnung besteht jetzt noch auf den kommenden Montag. Dann soll über weitere Lockerungen gesprochen werden.

Hallenbad öffnet regulär

Das Hallenbad in Sundern ist seit dem gestrigen Montag auch wieder geöffnet. Es ist lediglich Bahnenschwimmen möglich: „Mit den erforderlichen Abstandsregeln - unter der Dusche und im Bad - und den hygienischen Maßnahmen können 37 Personen gleichzeitig ins Bad“, erklärt Niklas Wortmann das Konzept dort. Geöffnet ist zu den Regulären Öffnungszeiten, die Anmeldung ist hier nicht erforderlich. Für Sportschwimmer gelten drei Meter Abstand, für Freizeitschwimmer zwei Meter Abstand. „Wir setzten da auch auf die Eigenverantwortung der Menschen selbst“, sagt Niklas Wortmann.

Haus des Gastes bleibt zu

Bad und Sauna im Haus des Gastes in Langscheid bleiben geschlossen. „Dort hat uns das Gesundheitsamt kein grünes Licht gegeben,“, erklärt Wortmann. Es sei leider alles zu eng für einen Betrieb in Coronazeiten.