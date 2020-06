Sorpesee: Inliner und Tandem stoßen zusammen

Ein Inlineskater und ein Tandem stießen am Dienstag am Randweg des Sorpesees zusammen. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Um 16.55 Uhr fuhr ein 24-jähriger Skater aus Marburg in Richtung Amecke. Nach ersten Erkenntnissen verlor er kurzfristig das Gleichgewicht und stieß gegen ein entgegenkommendes Tandem. Bei dem anschließenden Sturz wurde der 67-jährige Tandemfahrer schwer verletzt. Seien 66-jährige Ehefrau sowie der Inliner erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 67-jährigen Mann aus Sundern sowie den Marburger in ein Krankenhaus. Die Frau kümmerte sich um das beschädigte Tandem.