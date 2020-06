SPD Sundern stellt die Weichen

Lange sah es so aus, als bekäme die SPD in Sundern nicht die Kurve und käme sogar in Zeitnot, um sich für die Kommunalwahl am 13. September zu positionieren. Doch jetzt hat sie ihren Parteitag zur Kommunalwahl sogar fünf Wochen vor Abgabe der notwendigen Unterlagen und Listen beim Wahlamt der Stadt abgehalten. Heute abend tagte das Gremium in sicherem Abstand in der Schützenhalle in Stockum, und die Stimmung danach wirkte frisch und befreit.

Auch Bürgermeister Ralph Brodel, der ein einstimmiges Votum vom Parteitag bekommen hat, dass ihn die SPD Sundern in seinem Wahlkampf um das Bürgermeisteramt unterstützt, machte mit einer kämpferischen und klaren Rede Werbung für sich. Er betonte, dass er so gestärkt erst recht zuversichtlich in den Wahlkampf ziehe.

Zusätzliche Themen-Parteitag

Zuvor hatte SPD-Stadtverbandsvorsitzender Lars Dünnebacke die Delegierten aus den Ortsverbänden b

egrüßt und dann schon einige Themen gestreift, die in den nächsten Wochen noch genauer ausgearbeitet werden sollen. Dazu gehörte natürlich ein kurzer Rückblick auf die vergangenen 12 Monate, sagte er im Pressegespräch nach dem Wahlparteitag: „Aber jetzt kein Wort mehr darüber. Ab heute blicken wir nach vorn“, so seine Devise. Die aufgestellten Männer und Frauen 19 Wahlbezirken findet er als eine ausgewogene Mischung aus alten und neuen Gesichter. „An der Frauenquote müssen wir allerdings noch arbeiten“, bekannte er. So stehen 2020 nur vier Frauen 15 Männern gegenüber.

Röhrtalbahn und Tourismus

Zu den Wahlkampfthemen gehören für Lars Dünnebacke die Röhrtalbahn, die Aufstockung von Pfleg- und Kitaplätzen in der Stadt, der demographische Wandel sowie Inklusion und Teilhabe. Weitere sozialdemokratische Akzente will man in der Jugend-, Bildungs- und Familienpolitik setzen, und natürlich wird der Tourismus, ein entsprechendes Konzept sowie der Ferienpark in Amecke einen eigenen Schwerpunkt bilden. Dazu soll aber in einem eigenen Parteitag, der in Kürze stattfinden wird, mehr Raum gegeben werden als am Freitag. Dort standen Wahlen eindeutig im Vordergrund: „Die lebhafte und engagierte Diskussion hat mir aber gezeigt, dass wir da noch intensiver diskutieren müssen, um das Wahlprogramm zu schnüren“, so Dünnebacke.

Die Kandidaten

Und das sind die Kandidaten in den einzelnen Wahlbezirken: 1. Hagen/Wildewiese/Allendorf: Johannes Arnold, 2. Allendorf/Illingheim: Birte Hirschberg, 3. Amecke: Frank Albrecht, 4. Stockum: Lars Dünnebacke, 5. Endorf; Wilfried Sieland, 6. Hellefeld, Altenhellefeld, Linnepe und Meinkenbracht: Udo Hoffmann, 7. Westenfeld/Erfthagen: Jens Kuhnen, 8. Sundern-Röhre: Bernd Schwens, 9. Sundern/Silmecke/Seidfeld: Bastian Berenfänger, 10. Sundern-Teckelsberg: Andreas Bronheim, 11. Sundern Mescheder Straße/In der Freiheit: Ralph Weber, 12. Sundern-Settmecke: Ute Berenfänger, 13. Sundern Bergstraße/Im Spree: Nicole Plümper, 14. Sundern Brandhagen/Stemel: Michael Stechele, 15. Hachen-Süd: Elisabeth Schöler-Breuer, 16. Hachen-Nord: Julius Kuzniak, 17. Hövel/Enkhausen: Werner Günther, 18. Langscheid-Langscheider Straße: Willi Ebermann, Langscheid/Sorpestraße: André Klambt.