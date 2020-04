Sportverbot an der Sorpe bleibt

„Es überschlägt sich alles. Änderungen kommen stundenweise, die Prozesse sind dynamisch“, zieht Martin Hustadt, Fachbereichsleiter Bildung, Jugend und Familie, ein Fazit der Corona-Krise. In der Monatspressekonferenz im Rathaus ging es um neue, geänderte und beibehaltene Regeln.

Stadtbibliothek

Unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln dürfen Bibliotheken in einer Woche öffnen. „Da sind wir im engen Austausch mit dem Personal und bereiten die Öffnung der Stadtbibliothek am 4. Mai vor“, berichtet Martin Hustadt. Themen sind Spuckschutz, die Kanalisierung der Besucher und die kontaktfreie Übergabe der jeweiligen Medien. „Besucher können nur mit Mundschutz rein. Wer keinen hat, kann einen genähten erwerben, gegen eine Spende für den herstellenden Verein“, so Martin Hustadt. Die Leiterin Thea Schroiff signalisiere, dass es viele Anfragen gebe, die ein großes Bedürfnis zeigen würden.

Sport am Sorpesee

Der SAE hat für den Sorpesee ein generelles Sportverbot erklärt. Vielfach, so Bürgermeister Ralph Brodel, führe das zu viel Unverständnis, etwa bei Surfern, Seglern oder auch Golfern. Der SAE hält gegen die Argumente der Sportler ein großes Aber: „Die Ansteckungsgefahr auf einem Surfbrett allein ist gleich Null. Aber er Sorpesee ist ein Hotspot. Da ist schon genügend los, dann wäre der See einfach total überlaufen. Wir streifen ohnehin schon mit vier Zweierteams“, erklärte Ralph Brodel die kommunale Verfügung. Dies hat der Ruhrverband den Kommunen jeweils freigestellt.

Regeln eingehalten

Bisher habe man die Lage unter Kontrolle, so Brodel: „Es gab kaum Fälle, wo wir eingreifen mussten.“ Ein paar Bußgelder, die ausgesprochen wurden, sprächen eine andere Sprache als die subjektiven Eindrücke, die oft an die Verwaltung oder den SAE übermittelt würden: „Acht Leute, die gemeinsam gehen, können eine Familie sein“, so Brodel. Die Zahlen des SAE seien deutlich: „Die allermeisten halten sich an die Regeln.“

Wo gibt es Masken?

Die Maskenpflicht sorgt für noch stärkere Nachfrage als bisher. Der SAE wird eine verbindliche Liste mit Bezugspunkten im Netz einstellen. Realistisch sind sie aber nur in Apotheken zu bekommen, darüber hinaus gibt es mehrere private Aktionen (Tierschutz, TuS, Seniorenbeirat), die Schutze nähen.