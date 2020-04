Sundern: 11. April 1945 - Der traurigste Tag im Krieg

Vor genau 75 Jahren näherte sich der Zweite Weltkrieg in Sundern dem Ende. Die Schlinge des Ruhrkessels um die verbliebenen deutschen Truppen zog sich immer mehr zu. Aus Richtung Osten rückten US-Soldaten vor. Die Tage zwischen dem 10. und 12. April gehören zu den verlustreichsten in unserer Region, vor allem bei Zivilisten.

Einer der Augenzeugen ist Dr. Anton Stute (90). Er schreibt zu dem schrecklichen Bombenangriff am 11. April 1945 auf Allendorf: „Ich hatte Angst, nur Angst. Ich wollte weg, weg aus dieser Hölle.“ Er berichtet über einen hohen Pfeifton, Druckwellen, Detonationen und vom beißenden Schwefelgeruch der Bomben.

Augenzeugen berichten

Der heutige Ortsvorsteher von Allendorf, Anton Lübke, sieht den 11. April 1945 als traurigsten Tag in der Geschichte der Titularstadt an: „42 Menschen - fast alle Zivilisten - sterben beim Bombenangriff auf Allendorf.“ Besonders traurig stimmt die Allendorfer noch immer der Grund dieser Katastrophe: „Zum Luftangriff von Osten kam es, weil sich viele deutsche Soldaten und Militärfahrzeuge im Ort verschanzt hatten. Panzersperren wurden errichtet. Fanatische Befehlshaber verlangten trotz der aussichtslosen Situation deren Verteidigung ,bis zum letzten Blutstropfen’“, so Anton Lübke. Etliche schriftliche Berichte von Augenzeugen liegen heute in Allendorf, zum Teil in der Chronik zum 600-jährigen Stadtjubiläum, vor. Einige mutige Frau war es, die den Angriff beendete: „Schwester Meinolfa hisste am Stadt- und Kirchturm die weiße Fahne.“

Elf Litauer getroffen

In Hachen begann das Kriegsende am 10. April: Gegen 16 Uhr warfen amerikanische Jagdbomber Bomben

ab. Getroffen wurden elf junge Soldaten aus dem Baltikum, die sich auf einer Wiese sonnten. Am Abend des 12. April stürzte eine deutsche Transportmaschine auf den Bauernhof Messler-Hippel an der heutigen Engelbergstraße. Vier Besatzungsmitglieder starben, zwei konnten sich retten. Durch Artilleriegeschosse starb ein 63-jähriger Feierabendarbeiter. Gegen Abend marschierten die Amerikaner vom Engelberg kommend in Hachen ein. Dabei starb ein Hachener, der im Hausflur von einem Granatsplitter getroffen wurde.

Brücke gesprengt

Die abrückenden Deutschen sprengten die Röhrbrücke, die hinter dem heutigen Netto-Markt zur Hüttenwiese führte. Deshalb rollten der US-Konvoi über die enge Röhrbrücke unter der Burg in die „Mühlenecke“, um von dort über den Hessenweg an der Perlmühle wieder Richtung Westen zu fahren. Der Arbeitskreis Geschichte im Verein Burgdorf Hachen e.V. hat die Ereignisse der letzten Kriegstage im Röhrtal auf einer Erinnerungstafel am Grab der Litauer auf dem Hachener Friedhof zusammengefasst und illustriert.

Gefechte mitten im Ort

In der Nähe von Westenfeld starben am 10. April 36 US- und 16 deutsche Soldaten bei einem direkten Gefecht. Am 11. April begann das Feuer auf Westenfeld schon früh, getroffen wurden zwei Wohnhäuser und eine Scheune. Später schlugen Geschosse im Hof Schauerte (heute Rott) ein, der ausbrannte. Bei einem 45-minütigen Gefecht im Ortskern starb ein GiI, später erschoss ein deutscher Hauptmann einen farbigen US-Soldaten auf einem Panzer am Bainghauser Weg. Der Rückschlag kam sofort: Der Hauptmann starb im Abwehrfeuer der US-Soldaten, zusätzlich feuerte man blindlings in Richtung Bainghausen.