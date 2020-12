Sundern: Anmeldefrist für die Kitas beginnt in Kürze

Die Anmeldung für das neue Kindergartenjahr in Sundern startet am 11. Januar 2021.

Eine wichtige Entscheidung für Eltern in Sundern: Die Anmeldefrist für die Kindertageseinrichtungen beginnt bald.

Sundern. Die Anmeldefrist in allen Kindertageseinrichtungen in Sundern läuft von Montag, 11. Januar, bis Freitag 22. Januar 2021. Eine Übersicht der 17 Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet finden Erziehungsberechtigte auf der Homepage der Stadt Sundern - unter der Rubrik „Leben in Sundern“, Kindertageseinrichtungen. Sie haben die Möglichkeit, ihre Kinder in zwei Einrichtungen anzumelden.

Qualifizierte Kräfte beraten individuell und ausführlich zu allen Fragen der Neuaufnahme und nehmen die Anmeldung entgegen. In dem Beratungsgespräch werden u.a. das pädagogische Konzept der jeweiligen Einrichtung, Tagesabläufe, Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen thematisiert. Das weitere Verfahren zur Platzvergabe und zu den Aufnahmekriterien erklären die Leiterinnen der Kitas.

Bei Kindern, die die Einrichtung schon besuchen, müssen die Stundenbuchungen während der Anmeldefrist verlängert oder verändert werden. Die Anmeldefrist vom 11. bis 22. Januar 2021 gilt ebenfalls, wenn Eltern einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege suchen. Anmeldungen sind im Fachbereich Bildung, Jugend und Familie der Stadt Sundern bei Frau Puppe (Tel. 02933/81-255, E-Mail: s.puppe@stadt-sundern.de) oder direkt über die Kindertagespflegepersonen möglich.

Terminabsprache

Die Städtischen Kindertageseinrichtungen bitten aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie um Terminvereinbarungen für die Anmeldungen. Gerne können Sie sich vorab auf den Internetseiten der Kindertageseinrichtungen über die Konzepte usw. informieren. An dem Beratungsgespräch kann leider nur eine Erziehungsberechtigte Person – ohne Kind/er – teilnehmen, bitte bei dem Gespräch einen Mund-Nasenschutz tragen.

Kindertageseinrichtung im Stadtgebiet Sundern

Städt. Kita „Die Wurzelkinder“ in Amecke

02393 / 574

kita-amecke@stadt-sundern.de

www.kita-amecke.de

Städt. Kita Brandhagen in Sundern

02933 / 2722

kita-brandhagen@stadt-sundern.de

www.kindergarten-brandhagen.de

Städt. Familienzentrum „Kunterbunt“ in Hachen

02935 / 4067

kita-hachen@stadt-sundern.de

www.familienzentrum-kunterbunt.de

Städt. Kita in Hagen

02393 / 1434

kita-hagen@stadt-sundern.de

www.kita-hagen.com

Städt. Kita „Spatzennest“ in Hövel

02935 / 79383

kita-hoevel@stadt-sundern.de

www.kita-hoevel.com

Städt. Familienzentrum Linnepe

02934 / 268

kita-linnepe@stadt-sundern.de

www.kita-linnepe.de

Städt. Kita „Die kleinen Strolche“ in Stemel

02933 / 78349

kita-stemel@stadt-sundern.de

www.kita-diekleinenstrolche.de

Städt. Familienzentrum Westenfeld

02933 / 4422

kita-westenfeld@stadt-sundern.de

www.kindergarten-westenfeld.de

Kath. Familienzentrum St. Antonius in Allendorf

02393 / 870

st-antonius-allendorf@kath-kitas-hsk.de

www.familienzentrum-st-antonius-allendorf.kath-kitas-hochsauerland-waldeck.de

Kath. Kita St. Sebastian in Endorf

02933 / 3507

st-sebastian@kath-kitas-hsk.de



Kath. Kita St. Marien in Hachen

02935 / 1698

st-marien-hachen@kath-kitas-hsk.de



Kath. Kita St. Antonius in Langscheid

02935 / 1084

st-antonius-sundern@kath-kitas-hsk.de

www.kita-st-antonius-langscheid.kath-kitas-hochsauerland-waldeck.de

Kath. Familienzentrum St. Josef in Stockum

02933 / 4337

st-josef-stockum@kath-kitas-hsk.de

www.familienzentrum-st-josef-stockum.kath-kitas-hochsauerland-waldeck.de

Kath. Familienzentrum Christkönig in Sundern

02933 / 3380

christkoenig-sundern@kath-kitas-hsk.de

www.fz-christkoenig.de

Kath. Familienzentrum St. Johannes in Sundern

02933 / 3168

st-johannes-sundern@kath-kitas-hsk.de



Ev. Familienzentrum Lukas in Sundern

02933 / 5076

sundern@lukas-familienzentrum.de

www.lukas-familienzentrum.de

Caritas-Verband Kita „Die Feldhasen“ in Sundern

02933 / 8285675

kita@caritas-arnsberg.de

