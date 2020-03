Sundern: Begriff „Heimat“ ist kein Stück angestaubt

In Sundern ist der erste „Heimatpreis der Stadt Sundern“ vergeben worden. In der Stadtgalerie Sundern lobten Bürgermeister Ralph Brodel und der Vorsitzende des Ausschusses „Arbeit und Leben“, Jens Kunen, die Initiative der Teilnehmer aus Sundern. Insgesamt 13 Vereine und Initiativen aus dem Stadtgebiet Sundern hatten sich beworben, entschieden wurde in den Preiskategorien „Heimat hat Vergangenheit“, „Heimat lebt Gegenwart“ sowie „Heimat gestaltet Zukunft“.

Sundern Teilnahme am Landeswettbewerb Der Förderverein Hagen-Wilde­wiese hat

200 Mitglieder und trifft

sich einmal im Jahr, um die Dorfinvestitionen zu besprechen. Für die Ausstattung des Heimatpreises hat das Land NRW Mittel bis Ende 2022 bereit gestellt. Alle drei Preisträger

des Heimatpreises aus Sundern können jetzt auch am

Landeswettbewerb teilnehmen.

In letztgenannter Kategorie war der Förderverein Hagen-Wildewiese erfolgreich und erntete zum Lob auch die 2000 Euro Preisgeld. „13 Bewerbungen haben die Jury vor große Herausforderungen gestellt“, sagte Sunderns Bürgermeister Ralph Brodel zur Begrüßung der Gäste. Und – eigentlich, so Brodel, hätten den Heimatpreis alle vorgeschlagenen Initiativen verdient, was die Angelegenheit nicht leichter gemacht habe. „Der Begriff Heimat hat etwas Magisches“, philosophierte der Bürgermeister. Heimat sei der Ort, wo Menschen etwas erleben und verwurzelt seien. Zudem sei Heimat in seinen Augen ein Ort, wo man etwas machen will und muss. „Ich bin stolz und glücklich, dass wir bei diesem Wettbewerb die Qual der Wahl hatten“, so Brodel.

Den Teilnehmern am Wettbewerb sowie den Gästen der Preisverleihung stellte der Vorsitzende des Ausschusses „Arbeite und Leben“, Jens Kunen, noch einmal die einzelnen Kategorien des Wettbewerbs vor. Und auch wenn der Begriff „Heimat“ in der Vergangenheit falsch gebraucht worden sei, zeige er heute doch, dass mit dem Preis das Engagement der Akteure vor Ort wert geschätzt werde. Kunen erinnerte daran, dass der Heimatpreis im Juni 2019 vom Rat der Stadt Sundern beschlossen worden war und jetzt das Engagement der Initiativen loben und würdigen könne. Besonders wichtig sei dabei der gesellschaftliche Mehrwert, der die Besonderheit des Projektes ausmache.

Bürgermeister Ralph Brodel (rechts) und Ausschussvorsitzender Jens Kunen gratulieren Klaus-Rainer Willeke (Mitte). Foto: Frank Albrecht / WP

Im Kreis der Bewerbungen um den Heimatpreis hat es zahlreiche Ideen gegeben, zum Beispiel einen Heimat-Newsletter mit regelmäßiger Erscheinungsweise oder einen losen Zusammenschluss von entschlossenen Helfern. „Ganz allgemein hat die Bewerbung um den Preis aber einen tollen Einblick in das Leben von Sundern gezeigt“, so Kunen. Alle eingereichten Projekte verdeutlichten ein Stück Heimat und damit auch ein Stück wohlfühlen.

„Amecker Saubermänner“ ausgezeichnet

In der Kategorie „Heimat lebt Gegenwart“ wurden von der Jury die „Amecker Saubermänner“ ausgezeichnet (1250 Euro Preisgeld). Vom Aufsammeln des Mülls bis zur Reparatur und Pflege der Parkbänke zeigten sie ein großes Engagement im Dorf. Ihre Arbeit werde dabei nur mit Geld- und Sachspenden unterstützt und lebe vom eigenen Engagement.

Den zweiten Platz im Wettbewerb erreichte der Verein „Burgdorf Hachen“ um Josef Ricke (1750 Euro). 30 Mitglieder des Vereins setzen sich vor allem für die Denkmalpflege rund um die alte Burg in Hachen ein. Im vergangenen Jahr haben sie auch eine beachtenswerte Dokumentation zum Kriegsgeschehen in Hachen publiziert, die kostenlos an Interessierte verteilt wurde. Der Dank, so Kunen, gelte für den vielfältigen denkmalpflegerischen Einsatz.

Auf Platz eins kam im Wettbewerb der Förderverein Hagen-Wildewiese (2000 Euro), der in der Kategorie „Heimat gestaltet Zukunft“ ausgezeichnet wurde. Kunen hob dabei vor allem das Engagement der Mitglieder und Dorfbewohner für das Mountainbike-Festival „Mega Sport“ hervor, bei dem nahezu das ganze Dorf auf den Beinen sei. Neben dem Co-Working in den Räumen der Firma Sorpetaler Fensterbau bis zum Dorfladen Hagen habe der Verein viel für die Dorfgemeinschaft geleistet und für Wohlfühlen im Dorf gesorgt.„Wir sind im Dorf erfolgreich, weil wir die Jugend ernst nehmen und ihr Verantwortung geben“, so Klaus-Rainer Willeke vom Förderverein. Für das Projekt Dorfladen habe es zudem aus Hagen eine große Unterstützung durch viele stille Teilhaber gegeben, die in den Laden investierten. Vor vier Jahren sei in Hagen ein Dorfentwicklungsplan aufgestellt worden und in Form eines Flyers an die Bürger im Dorf verteilt worden. 170 von 800 Einwohnern seien zu einer Versammlung gekommen, um sich über den „roten Faden“ für die Dorfarbeit zu informieren. Dabei, so Willeke, funktioniere die gute Zusammenarbeit im Dorf über politische Orientierungen hinweg.