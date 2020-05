Sundern: Beschwerde gegen Brodel mit Erfolg

Die Tagesordnung für die Sonderratssitzung am Donnerstag, 28. Mai, im Theatersaal der Schützenhalle (18.30 Uhr) zum Brief der Kämmerin an den Landrat bzw. des Briefes an alle 40 Ratsmitglieder in Sundern muss von Bürgermeister Ralph Brodel geändert werden.

Hintergrund ist eine Beschwerde bei der Kommunalaufsicht in Meschede gegen die Tagesordnung der Sitzung. Diese enthielt neben dem Punkt „Schreiben der Kämmerin“ auch noch einen Dringlichkeitsantrag zu einem Nottreppenhaus am Rathaus und Ausschussumbesetzungen. Dort ist der von der CDU, der WiSu der Bürger für Sundern und der Linken sowie zweier fraktionsloser Ratsmitglieder Tagesordnungspunkt nicht aufgeführt: „Wir wollten einen einzigen Tagesordnungspunkt ,Vorwürfe gegen Bürgermeister Ralph Brodel’“, sagen die 24 Stadträte und haben dies auch gegenüber der Kommunalaufsicht begründet.

Die Aufsicht gab nun ihnen nun Recht: „Wir gehen davon aus, dass der Bürgermeister die Tagesordnung nun anpassen wird“, heißt es dazu. Die Aufsicht beim Kreis hat ebenso den Bürgermeister über ihre Entscheidung unterrichtet.