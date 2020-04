Sundern: Dachverband Kultur steht vor der Gründung

Der „Runde Tisch Kultur“ strebt die Gründung eines Dachverbandes Kultur an, der die Interessen der kulturellen Vereine, Kulturakteure und Kulturinteressierter aus dem Stadtgebiet vertritt.

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen, die durch das Coronavirus verursacht werden, stellen sich für die meisten Menschen derzeit aber dringlichere Fragen, als die der Gestaltung von Rahmenbedingungen für die Kulturarbeit in der Stadt Sundern.

Corona-Ausnahmezustand verhindert die Umsetzung geplanter öffentlicher Aktivitäten

Der Ausnahmezustand verhindert so die Umsetzung geplanter öffentlicher Aktivitäten. „Trotz dieser Situation möchten wir die Aktivitäten des Runden Tisches im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten aufrechterhalten“, sagen Anne Knapstein und Irmgard Harmann-Schütz als Sprecherinnen.

Sie arbeiten weiter an dem Ziel, der Gründung eines stadtübergreifenden Vereins, eines Dachverbandes. „Selbst wenn die bereits geplanten Termine zur Vorbereitung und Gründung des Dachverbands nicht mehr eingehalten werden können, streben wir eine zeitnahe Realisierung des Vorhabens an“, erklären die Sprecherinnen.

Noch steht als Gründungstermin der 25. Mai. Ob dieser Termin in der Stadtgalerie Sundern gehalten werden kann, ist fraglich. Zweck des Dachverbands ist die Unterstützung und Entwicklung der Kulturarbeit in Sundern. Die Diskussion zur Gründung ist im Zuge des Bekanntwerdens der absehbaren Schließung der Stadtgalerie Sundern zum Dezember 2018 aufgekommen.

Der Runde Tisch hatte sich seit 2016 regelmäßig in der Stadtgalerie getroffen. Mit dem Verlust dieser einzigen zentralen Räumlichkeiten für die Kulturarbeit in der Stadt wurde den Teilnehmenden bewusst, wie wichtig das Zusammenwirken der verschiedenen Kulturakteure und -vereine in Sundern für die Zukunft ist.

Dabei spielte für die Überlegung, der Kulturarbeit in Sundern mehr Bedeutung zu verleihen, nicht nur das Vorhandensein eines Kulturraumes eine Rolle. Ebenso wichtig war den Beteiligten, eine Interessensvertretung für die Kulturakteure in Sundern, für die ehrenamtlich engagierten kulturellen Vereine im Stadtgebiet zu schaffen.

Als Aufgaben des Dachverbandes wurden folgende zentrale Punkte benannt: Die Vertretung der Mitglieder in der Öffentlichkeit und gegenüber Gremien, die Förderung der Vernetzung, der Zusammenarbeit, der gegenseitigen Unterstützung und des Erfahrungsaustausches unter Kulturtreibenden, Kulturinteressierten und -unterstützenden, die Beratung, Information und Qualifizierung der Mitglieder, das Wecken und Fördern des kulturellen Engagements und Interesses insbesondere junger Menschen.

Einen Dachverband zu gründen ist eine große Aufgabe, da es gilt viele Interessen „unter einem Dach“ zu vereinen. „Allein in Bezug auf die anvisierten Mitglieder zeigt sich die Vielfalt des Vereins“, so Anne Knapstein. Es soll das gesamte Spektrum derer angesprochen werden, die sich der Kulturarbeit, der Kulturszene in der Stadt zugehörig beziehungsweise verbunden fühlen.

„Eine herausfordernde Aufgabe, der sich die Gründungsmitglieder des Dachverbands stellen müssen. Doch so, wie wir es derzeit in Bezug auf den Coronavirus erleben, wachsen wir gemeinsam an großen Herausforderungen. Und genau das ist das Ziel des Vereins, gemeinsam in einer großen Gruppe an kulturellen Themen Interessierter anstehende Probleme zu bewältigen, Chancen zu nutzen und die Kulturarbeit in der Stadt Sundern zu stützen, zu stärken und zu entwickeln“, halten Schütz und Knapstein fest.

Interessierte, die Informationen über Ziele, Aufgaben und Organisation des Dachverbandes erhalten oder mitwirken möchten, wenden sich an Anne Knapstein ( , anne.knapstein@gmx.de) oder Irmgard Harmann-Schütz ( , kultur-ihs@gmx.de).