Sundern: Dieser Maibaum hält lange

Normalerweise wäre die Aktion eine größere Feier geworden, Beachtung hat sie am Donnerstagmorgen in der Sunderner Fußgängerzone dennoch gefunden: Sundern hat nach drei Jahren Abwesenheit jetzt wieder einen neuen Maibaum, das Schmuckstück aus Metall ist ein Gemeinschaftsprojekt und wurde so auch pünktlich vor dem 1. Mai aufgestellt.

Zehn Meter Sunderner Tradition stehen jetzt wieder an ihrem angestammten Platz, dem Brunnen mitten in der Fußgängerzone. „Jahrelang hat es in Sundern einen Maibaum gegeben“, erinnert Ortsvorsteher Hans-Jürgen Schauerte während des Aufstellens am Donnerstagmorgen an die lange Tradition. Die Idee sei vom damaligen Vorsitzenden des Männerchores MGV Cäcilia Sundern, Friedel Schültke, schon 1989 gekommen und wurde traditionell mit einer Birke begonnen, vor Zeiten der Fußgängerzone, an verschiedenen Plätzen.

Einige Jahre hat es dann noch mal gedauert, bis 1998 am jetzigen Standort des neuen Maibaums der erste, „echte“ Baum aufgestellt werden konnte: Eine 17 Meter hohe Douglasie trug damals die Wappen der Sunderner Vereine. Der Männerchor pflegte die Tradition bis in das Jahr 2012, die dann von der Ehrenabteilung der Feuerwehr Sundern übernommen wurde. Reinhold Giese, unter dessen Leitung der Maibaum in den nächsten Jahren aufgestellt wurde, ließ es sich auch am Donnerstag nicht nehmen, das Aufstellen des Metall-Baums zu beobachten. „Auf dem letzten Baum saß noch der Feuerwehr-Hahn“, erinnert sich Giese.

Baum aus Hüttebrüchen

Der Baumstamm sei aus Hüttebrüchen geholt worden und 15 Meter hoch gewesen. Immer wieder musste der hölzerne Maibaum von Sundern erneuert werde, so lange, bis im Jahr 2017 der letzte Baum wegen zu starker Risse aus Sicherheitsgründen nicht mehr aufgestellt werden konnte. Es habe nicht lange gedauert, erzählt Ortsvorsteher Schauerte, schon ein Jahr später, 2018, habe der inzwischen verstorbene frühere Stadtbrandmeister Meinolf Voss einen Maibaum aus Metall ins Gespräch gebracht. „Wir haben uns aufgrund der für einen hölzernen Maibaum erforderlichen ständigen Prüfungen entschlossen, heute einen Baum aus Metall aufzustellen“, erklärt Sunderns Ortsvorsteher Hans-Jürgen Schauerte.

Drei Stunden Handarbeit

Mit dem Blick auf die fertige Aktion nach mehr als drei Stunden Handarbeit am Donnerstag sagt er und

erzählt, wer beteiligt war: „Das war wahrlich ein Gemeinschaftsprojekt!“ Und die kaufmännische Abwicklung wurde von Heimatverein Sundern übernommen. Das Statikbüro Hense & Hachmann hat die Statik gerechnet, die Firma MESU organisiert den Stahlmast, Keinhorst Metallbau + Montage aus Hellefeld war für die Fertigung der Schilder verantwortlich. Die Pulverbeschichtung erledigte die Firma Lübke Oberflächen aus Sundern und die Firma Schmitte 1896 Werbetechnik aus Endorf hat die Schilder mit den Vereinswappen beschriftet. Das Befestigungsmaterial lieferte Becker-Jostes. Das Material für den Maikranz wurde von Floristenbedarf Helmut Martin beigesteuert, und die Kranz-Ausschmückung übernahm die Gärtnerei Antonius und Marietta Te Pass von der Bergstraße. Um den Transport kümmerte sich die Spedition Wilhelm Maassen. Die Fachkompetenz der gesamten Fertigung des Maibaums lag in den Händen der Firma SN-Metalldesign.

Kran aus Stockum

Das Aufstellen am Donnerstag unterstützte die Fa. Landschaftsbau Klute mit einem Kranwagen. Mit einem Stromanschluss, für den sich die Firmen Westnetz GmbH, Gebr. Rapp, GmbH & Co. Tief- und Straßenbau und die Elektro Ulrich &Vornweg GmbH stark gemacht haben, soll der neue Sunderner Maibaum zur Adventszeit auch einen beleuchteten Weihnachtsbaum tragen können.

Auf dem Weg zum Sunderner Wochenmarkt nahmen viele Passanten von der Aktion Kenntnis und beglückwünschten die Akteure für das gelungene Werk. Zahlreiche Stunden Arbeit hatte Andrej Gisler von der Fa. SN Metall Design in die Konstruktion des Baumes schon vorher gesteckt. Am Donnerstag richtete er zusammen mit seinem Kollegen Eugen Walter den Baum nach den Vorgaben des Statikers aus. „Früher haben wir neben dem Maibaum auch noch einen Bierwagen aufgestellt“, erinnert Sunderns stellvertretender Bürgermeister Georg Te Pass vor Ort an coronafreie Zeiten. Und Ortsvorsteher Hans-Jürgen Schauerte bedauert mit ihm gemeinsam, dass wegen der Corona-Verordnungen dies am Donnerstag nicht gefeiert werden konnte. „Wir werden das aber würdevoll und mit kirchlichem Segen zu einem späteren Zeitpunkt nachholen“, so das Versprechen von Hans-Jürgen Schauerte.