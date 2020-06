Sundern: Eine Person bei Zusammenstoß verletzt

Sundern. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe auf der Kreuzung Settmeckestraße / Kreisstraße 5 beseitigen.

In Sundern ist es am Montagmittag an der Kreuzung der Kreisstraße 5 / Settmeckestraße - am Abzweig nach Amecke und in die Silmecke - zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Kreuzung komplett für den Verkehr gesperrt

Die Kreuzung war während der Bergungsarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt. Unter anderen mussten auslaufende Betriebsstoffe von der Feuerwehr beseitigt werden. Auch eine Kehrmaschine der Technischen Dienste Sundern war vor Ort im Einsatz.