Sundern: Frühlingsstimmung in der Stadt verbessern

Sundern. Die trübe Stimmung in der Stadt soll eine bunte Aktion in Sundern verbessern. Sie heißt Frühlingsfirlefanz.

Wie kann man Sundern in diesen Corona-Tagen wieder bunter machen? Das war die Frage, die sich die Geschäftsleiterin der Stadtmarketing-Genossenschaft Sundern, Julia Koger, und Sunderns Kulturbeauftragte Uta Koch vor einigen Tagen stellten. Das Ergebnis heißt „Frühlingsfirlefanz“.

Und noch bevor die Aktion so richtig bekannt wurde, gibt es schon erste Ergebnisse zu sehen. Der

Hintergrund ist folgender: „Wir alle haben uns das Frühlingserwachen in Sundern in diesem Jahr ganz anders vorgestellt“, sagt Uta Koch im Gespräch mit unserer Zeitung. Deshalb gab es dann auch schon in der vergangenen Woche Kontakte zwischen Kulturbüro und Stadtmarketing, um eine gemeinsame Frühlingsaktion in Gang zu bringen. Vor allem sollten die Kinder und Jugendlichen begeistert werden. Und so gelangte man in einem kleinen Brainstorming auf die Idee, mit einer Malaktion trotz aller Krisenstimmung Frühlingsstimmung in die Stadt zu bringen. Eine Malaktion mit einem entsprechenden österlichen Motiv soll die Fantasie nun richtig beflügeln.

Motiv entworfen

So rufen Stadt Sundern und Stadtmarketing Sundern nun die Aktion „Frühlingsfirlefanz“ aus. „Lasst andere

Osterhasen aus Sundern im Corona-Modus. Foto: Privat / WP Sundern

an Euren Frühlingsgefühlen mit Frühlingsbildern, Frühlingsgeschichten, Frühlingsfotografien und Frühlingsgedichten teilhaben“, heißt es in dem gemeinsamen Aufruf der beiden heimischen Akteure. Das entsprechende Motiv eines zeitgemäßen Hasen, der gleichzeitig den in den jetzigen Corona-Zeiten so wichtigen Mundschutz mitführt, kann man sich auf der Homepage der Kooperationspartner herunterladen.

„Und dann warten wir auf die bunten Ergebnisse“, sagt Uta Koch. Diese können von allen Teilnehmern an Julia Koger oder an Uta Koch per Mail geschickt werden. „Wir laden sie dann hoch und wenig später sind die Bilder auf einer speziellen Frühlingsfirlefanz-Seite zu sehen. Die ersten sind heute Morgen schon eingetrudelt“, berichtete Uta Koch gestern Mittag.

Auch im echten Leben aufhängen

Damit aber nicht genug: „Wir möchten alle Teilnehmer an der Aktion auffordern, mit dem Ergebnis auch ganz real die Stadt zu verschönern und frühlingshaft zu gestalten“, sagt Koch. Das heißt: Das Originalbild soll anschließend an den eigenen Zaun vor dem Haus oder ins Fenster des Kinderzimmers oder der Küche gehängt werden: „Wenn ganz viele mitmachen, wird Sundern bald so richtig frühlingsbunt“, erhoffen sich Uta Koch und Julia Koger für die kommenden Tage bis Ostern. Und natürlich darf jeder Teilnehmer auch gerne mehrere Exemplare ausdrucken und nach seinen Wünschen bemalen: „Alles dient der Frühlingsidee.“

Vorgaben zur Gestaltung des Hasenmusters möchten die beiden Organisatorinnen der vorösterlichen Aktion nicht machen: „Man kann den Hasen ausmalen, man kann ihn aber auch bekleben: „Der Firlefanz soll unsere Fantasie beflügeln. Sei/seien Sie mit uns in Wort und Bild albern, witzig, träumerisch“, sagen Uta Koch und Julia Koger dazu - und sind sehr gespannt.