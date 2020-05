Sundern: Gasgeruch aus Hausflur

Sundern. Gasgeruch aus einem Haus sorgte so eben für lange Staus in Sundern. Letztlich ist aber der Einsatz gerade ohne Ergebnis beendet worden.

Gasalarm mitten in Sundern und mitten im Berufsverkehr: Gegen kurz nach 16 Uhr hatte ein Anwohner eines Hause an der Ecke Hauptstraße/Bahnhof Gasgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. „Als wir kamen war deutlich Gasgeruch wahrzunehmen“, so Feuerwehr-Pressespercher Jürgen Voss. Dann aber verlor sich der Geruch nach und nach. Auch im Haus gab es keine Feststellungen. Einsatzleiter Frank Siedhoff brach dann kurz vor 17 Uhr den Einsatz ab.

Die Folge des Einsatzes waren lange Staus auf der Hauptstraße, weil auch dort die Fahrzeuge der herbeigerufenen Wehren standen. Die Polizei leitete den Verkehr zum Teil einspurig an dem Einsatz-Geschehen vorbei.