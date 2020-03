Sundern: Gastronomie hier zu, dort offen

Fährt man in diesen Tagen von Sundern in die Nachbarschaft, dann sieht man die Unterschiede der Corona-Allgemeinverfügung: Während im Stadtgebiet Sundern alle gastronomischen Betriebe sowie die entsprechenden Lieferdienste geschlossen sind, bilden sich in der Nachbarstadt vor den gleichen Läden Schlangen.

Angesichts „dieser Ungerechtigkeit im Wettbewerbssinne“ fragt der Vorstand der Stadtmarketing-Genossenschaft bei Bürgermeister Ralph Brodel an: „Die getroffenen Maßnahmen sind gut, aber bezüglich der Gastronomie nicht verständlich“, sagt Vorsitzender Tim Hoffmann. Er zwei Aspekte: „Einmal geht es um die Versorgung von Bürgerinnen und Bürger durch diese Betriebe, und zum zweiten hören wir viele Klagen von Betrieben, die keine Betriebsschließungs-Versicherung haben“, so Hoffmann weiter. Er verweist auch darauf, dass wohl jede Kommune ihr eigenes Süppchen koche. „Deshalb bittet der Vorstand der Stadtmarketing um eine Überprüfung der ergänzenden Allgemeinverfügung vom 19. März“, sagt der SMS-Vorstand. Diese Verfügung untersagt, dass „Lieferdienste von Imbiss- und Gastronomiebetriebe, Caterer, Pizza-Taxis, Döner-Taxis und Lieferando“ ihrer Tätigkeit nachgehen dürfen.

Anfragen von Mitgliedern

„Die Stadtmarketing Sundern eG erreichen diesbezüglich zunehmend Anfragen von Mitgliedern, warum dieses Vorgehen seitens der Stadtverwaltung gewählt wurde“, erklärt Tim Hoffmann. „ Um unsere Gastronomie in Sundern nicht weiter zu schwächen und um die Verschiebung von Essensbestellungen in den Raum Arnsberg oder auch in den Mescheder Ortsteil Grevenstein zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, diese Angelegenheit nochmals zu prüfen“, lautet die Bitte des Stadtmarketing-Vorstand. https://www.wp.de/staedte/arnsberg/arnsberg-coronavirus-sorgt-fuer-weitere-absagen-id228651485.html

Froh über die Läden

Auch Leser Hans-Werner Ulrich weist in einer Email an unsere Redaktion auf diesen Umstand hin: „Woanders wird es gefördert und sogar öffentlich rechtlich beworben, durch WDR und ZDF“, berichtet er. „Die heimischen Gastronomie-Betriebe haben gewaltige Umsatz-Einbrüche zu verkraften und sollten die Möglichkeit bekommen, wenn sie wollen, diese etwas zu mildern.“ Und Ulrich weist auf noch einen Faktor hin: „Wer noch ein Lokal im Dorf hat, sollte vielleicht auch mal ne Kleinigkeit dort bestellen. Wie wichtig örtliche Unternehmen sind, merkt man erst, wenn sie nicht mehr da sind.“

Bleiben bei Linie

Für die Stadt Sundern nahm gestern der Leiter des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, Stephan Urny,

Sundern „Ausdrücklich erlaubt“ In der Landesverordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 22. März werden Dienstleistungen unter Paragraph 5 (Handel) ausdrücklich erlaubt. Dort heißt es unmissverständlich: (1) Zulässig bleiben der Betrieb von 1. Einrichtungen des Einzelhandels für Lebensmittel, Direktvermarktungen von landwirtschaftlichen Betrieben, Abhol- und Lieferdiensten sowie Getränkemärkten.“ Im Nachbarort Grevenstein gibt es feste Abholzeiten für bestellte Speisen einer kleinen Karte. Bezahlt wird ausschließlich per EC-Karte.

Stellung: „Aufgrund des Infektionsverlaufes und der Hochrechnungen wollten wir möglichst effektiv die Infektionsketten durchbrechen.“ Gerade in der Gastronomie gebe es durch Abhol- und Lieferservice einen Bargeldaustausch sowie persönliche Nähe. Er seit froh, dass es bei den Infektionszahlen eine stabile Seitwärtsbewegung in Sundern gebe. „Das bestätigt uns, und das ist auch die eindeutige Auffassung des Ministeriums. Wir wollten die Kontaktfrequenzen durch Laufkundschaft verkleinern“, so Urny. Jeder solle überlegen, ob es in einer solche Krise wichtig sei, dass er sich die Pommes in der Nachbarstadt hole. Im übrigen hätten in der 12. Kalenderwoche 12 Gastronomen aus Sundern auf die amtliche Schließung gedrängt. „Ich war selbst bei der Information der Imbisse mit unterwegs, es gab dort keine Kritik“, so Urny abschließend.