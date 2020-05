update: Sunderns Bürgermeister will Aufklärung im HaFi

Sundern. Ein Brief sorgt im Sunderner Rathaus für Aufregung. Was Kämmerin Ursula Schnelle darin beschreibt, wird nun von der Dienstaufsicht beurteilt.

Im Sunderner Rathaus sorgt ein Brief der Kämmerin an alle Ratsmitglieder für Aufregung. Darin informiert Ursula Schnelle die 40 Ratsherren und - frauen über unhaltbare Zustände: Bezüglich einzelner Stellen im Rathaus soll es zu unzutreffenden Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen gekommen sein. Die Folge: Fehlerhafte Eingruppierungen von Mitarbeitern und unrechtmäßige Vergütungszahlungen an diese.

Nebeninformation der Kämmerin: Der Verwaltungsvorstand der Stadt Sundern sei nicht mehr existent, seit die Beigeordnete am 31. März das Rathaus verlassen habe. Deshalb sei sie selbst, so die Kämmerin im Gespräch mit unserer Zeitung, von vielen Informationen abgeschnitten, auch was unter Umständen den weiteren Verlauf der zwingend notwendigen Aufklärung bezüglich der Stellenbewertungen betrifft.

„Bin verpflichtet“

Als Finanzverantwortliche der Stadt Sundern, so Ursula Schnelle, sei sie verpflichtet, wenn ihr solche Informationen vorlägen, den Dingen auf den Grund zu gehen, vor allem vor dem Hintergrund, dass Sundern ja in der Haushaltssicherung ist und die Kämmerin für deren Einhaltung verantwortlich. „Ich bin verpflichtet, den Rat bei diesen Dingen mit einzubeziehen.“ Das habe sie nun getan.

Stellungnahme Ralph Brodel

In einer ersten Stellungnahme beurteilte Bürgermeister Ralph Brodel die Sache gerade eben so: „Ohne Beispiel.“ Er habe sich nichts vorzuwerfen: „Da gibt es nichts. Punkt. Ende.“ Die Folgen aus dem Brief seien für ihn klar: „Wir werden das Thema am 20. Mai in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses behandeln.“ Er habe schon direkt nach Erhalt des Briefes am Dienstagabend am darauffolgende Mittwochmorgen den Landrat informiert und ihn gebeten alles erforderliche zu tun. Außerdem habe er alle betroffenen Mitarbeiter im Hause gebeten, eine Stellungnahme abzugeben. „Das mündet am Ende in eine vollumfängliche Vorlage, die dann im Haupt- und Finanzausschuss beraten wird. „Da es nun aber um Personen geht, wird dies im nicht-öffentlichen Teil sein“, so Ralph Brodel.

Rat hat zugestimmt

Rein inhaltlich fügte er noch an, dass ja letztlich alle Stellenbewertungen sowie die dann möglicherweise anstehenden Beförderungen noch mit dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten und in bestimmten Situationen auch noch mit dem Rat besprochen würden: „Und da hat der Rat zugestimmt.“ Ohnehin würden ja die Bewertungen bei einem externen Dienstleister in Köln vorgenommen.